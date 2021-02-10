倒垃圾注意！他曝驚悚畫面 她慘被噁心殘渣噴滿身

台灣推行垃圾不落地和垃圾分類已經多年，整體成效也不錯，不過仍有少部分惰於分類的人，凡是要丟棄的就隨手丟進垃圾袋，這對環保清潔人員和倒垃圾的民眾而言，有某種程度的危險性。有一男網友在臉書「爆廢公社二館」po出一段影片並提醒倒垃圾時，如果看垃圾車要開始壓縮，一定要退避一下，不然下場有可能會像這樣。

原po的影片中出現一輛垃圾回收車，等車停妥後，四周等待倒垃圾的民眾一擁而上，只見原po、原po的鄰居及鄰居的父親突然止步，因為垃圾太多，垃圾車要啟動壓縮垃圾，原po這時好心提醒「垃圾車在壓縮的時候千萬別靠近啊！」原來他們三個人是老江湖，曾經吃過垃圾車的虧，看到垃圾車在壓縮的時候，就會下意識離它遠遠的。

原po心中才這麼想時，已經看到幾位外籍看護趨前丟出手中的垃圾袋，他急忙隨口說了一句「這很危險，會噴」，就從垃圾車中噴出一團穢物，剛好射中一位外籍看護。事後原po表示，當時「有夠危險」，「真的別亂丟這種噁心的泥狀餿水還是電池打火機啥的」。

影片貼出馬上引起網友們的討論，紛紛留言回應「閃遠點」、「它在壓的時候都閃很遠，這東西射程超遠的」、「垃圾車在擠的時後，真的不要靠近」、「我都丟了馬上跑」，有網友表示「我看過正面全濕的場面」、「看到在壓縮都要閃，袋子都綁住，空氣一壓就會爆開，會噴啥出來誰也不知道」、「每次長輩們好像不想搶輸一樣衝超前面的，有這麽急嗎」、「沒關係啦，試一次，下次就知道了」、「曾經目睹過，我都是等下降結束後才靠近，也許他們只想體驗被顏射的衝擊力」，也有網友注意到「這個配樂好笑」。