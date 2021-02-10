聽新聞
test
0:00 / 0:00

倒垃圾注意！他曝驚悚畫面 她慘被噁心殘渣噴滿身

聯合新聞網 / 綜合報導
網友提醒如果看垃圾車要開始壓縮，一定要退避一下，不然下場有可能會像這樣。圖擷自「爆廢公社二館」
網友提醒如果看垃圾車要開始壓縮，一定要退避一下，不然下場有可能會像這樣。圖擷自「爆廢公社二館」

台灣推行垃圾不落地和垃圾分類已經多年，整體成效也不錯，不過仍有少部分惰於分類的人，凡是要丟棄的就隨手丟進垃圾袋，這對環保清潔人員和倒垃圾的民眾而言，有某種程度的危險性。有一男網友在臉書「爆廢公社二館」po出一段影片並提醒倒垃圾時，如果看垃圾車要開始壓縮，一定要退避一下，不然下場有可能會像這樣。

原po的影片中出現一輛垃圾回收車，等車停妥後，四周等待倒垃圾的民眾一擁而上，只見原po、原po的鄰居及鄰居的父親突然止步，因為垃圾太多，垃圾車要啟動壓縮垃圾，原po這時好心提醒「垃圾車在壓縮的時候千萬別靠近啊！」原來他們三個人是老江湖，曾經吃過垃圾車的虧，看到垃圾車在壓縮的時候，就會下意識離它遠遠的。

原po心中才這麼想時，已經看到幾位外籍看護趨前丟出手中的垃圾袋，他急忙隨口說了一句「這很危險，會噴」，就從垃圾車中噴出一團穢物，剛好射中一位外籍看護。事後原po表示，當時「有夠危險」，「真的別亂丟這種噁心的泥狀餿水還是電池打火機啥的」。

影片貼出馬上引起網友們的討論，紛紛留言回應「閃遠點」、「它在壓的時候都閃很遠，這東西射程超遠的」、「垃圾車在擠的時後，真的不要靠近」、「我都丟了馬上跑」，有網友表示「我看過正面全濕的場面」、「看到在壓縮都要閃，袋子都綁住，空氣一壓就會爆開，會噴啥出來誰也不知道」、「每次長輩們好像不想搶輸一樣衝超前面的，有這麽急嗎」、「沒關係啦，試一次，下次就知道了」、「曾經目睹過，我都是等下降結束後才靠近，也許他們只想體驗被顏射的衝擊力」，也有網友注意到「這個配樂好笑」。

相關新聞

倒垃圾注意！他曝驚悚畫面 她慘被噁心殘渣噴滿身

台灣推行垃圾不落地和垃圾分類已經多年，整體成效也不錯，不過仍有少部分惰於分類的人，凡是要丟棄的就隨手丟進垃圾袋，這對環保清潔人員和倒垃圾的民眾而言，有某種程度的危險性。有一男網友在臉書「爆廢公社二館」po出一段影片並提醒倒垃圾時，如果看垃圾車要開始壓縮，一定要退避一下，不然下場有可能會像這樣。

叫外送請對方送上樓卻得到「一句話」 她無奈：我還能說什麼

外送經濟崛起，大街小巷頻繁出現外送員的身影，方便快速的服務成為許多上班族群、懶人族的福音。有女網友分享，日前叫了外送並請對方送上樓，不料對方的回覆令原PO哭笑不得。

超商取貨竟領了「空蛋盒」？ 真相曝光網大讚賣家：太貼心

現今線上購物發達且運輸便利，許多人會以網路購物取代實體消費，並輔以超商取貨，加上超商取貨不限時間、地點，相較宅配更得民眾喜愛。有女網友分享，日前於超商取貨，店員卻拿出了「空蛋盒」，令她當場傻眼。

網購新鞋竟來同隻腳 二度開箱她卻再次崩潰令全網笑翻

新年即將到來，許多人會添購新的衣物、鞋襪，也象徵著辭舊迎新，開始新的一年。但有女網友分享，網購買了新鞋準備過年，送來時卻發現來的是「同隻腳」，然而換貨後她再次開箱，卻不禁崩潰直呼：太傻眼！

他生活難過「戶頭剩66塊」 岳母痛罵但背後舉動惹哭全網

人生不如意十之八九，生活難免遭逢變故，日前就有一名網友表示最近家裡遇到了一些事情，雖然問題已經解決了，但房子不但快沒了，連存款也沒剩下多少。直到岳母知道後打電話來，開口第一句話就大罵他三字經，接著表示已經把孫子的紅包錢匯過去，但當他一看帳戶的金額，才發現岳母竟然匯了47萬元，還把房子處理好了，讓他超級感動。

媽病逝1年！爸想娶「小姨子當老婆」 兒怒斥離譜沒倫理道德

單親父母要承受巨大壓力及重擔，即使找到第二春也未必人人有幸福結局。近日有網友透露，媽媽因病離世僅1年，爸爸竟然提出打算與阿姨（媽媽的妹妹）結婚，讓他難以接受斥責爸爸不顧倫理道德，令原本的親戚關係變得混亂，又質疑阿姨答應結婚只為得到媽媽的遺產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。