叫外送請對方送上樓卻得到「一句話」 她無奈：我還能說什麼

外送經濟崛起，大街小巷頻繁出現外送員的身影，方便快速的服務成為許多上班族群、懶人族的福音。有女網友分享，日前叫了外送並請對方送上樓，不料對方的回覆令原PO哭笑不得。

一名女網友於《爆廢公社公開版》上發文分享，近日因工作忙碌了一整天，回到家後便決定叫外送解決晚餐，並指定外送員送上樓，不料當她送出訂單後不久，卻收到外送夥伴的訊息。原PO貼出一張對話截圖，對方詢問「請問可以在樓下見面嗎？」第一時間她也回覆「送上樓喔」，然而對方不放棄的說道「請問我可以在門口等妳嗎？因為真的很累了」，對此原PO無奈表示「放管理室吧，我還能說什麼？」

文章發布後，有網友認為各行各業皆有難處，「沒有工作是輕鬆的」、「每個人的工作性質不同模式不同累也不同。所以彼此互相包容體諒吧！」、「外送員傻傻的…少了一個豔福」。

但也有網友表示，外送員此舉有失職業道德，「他在工作欸，不然是神清氣爽嗎？」、「每次看到有人說要體諒他們很辛苦，我就覺得好好笑，自己選的工作哪個不辛苦？」、「這根本道德綁架」、「累了為何不回家…就是因為懶得下去買才叫外送」、「只要說累就可以不送喔？」。