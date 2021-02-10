超商取貨竟領了「空蛋盒」？ 真相曝光網大讚賣家：太貼心

現今線上購物發達且運輸便利，許多人會以網路購物取代實體店面消費，而超商取貨不限時間、地點，相較宅配更得民眾喜愛。有女網友分享，日前於超商取貨，店員卻拿出了「空蛋盒」，令她當場傻眼。

一名女網友於《爆廢公社二館》上發文表示，她去超商取包裹時，報上後三碼請店員查詢，店員翻找後竟拿了一個「空蛋盒」到櫃台，仔細一看才發現蛋盒上黏了一個小小的包裹，搶眼的「空蛋盒包裹」也讓店員笑傻眼，讓原PO不禁詼諧道「能刷一波，收到最搞笑的包裹嗎？」

網友紛紛留言表示，「這什麼啦！」、「蛋盒沒被壓扁耶！」、「買了什麼會附上蛋盒？」、「為什麼不把東西放進蛋盒？」、「看過用便當盒，而且是用過的」、「賣家也太有才」。

但有內行網友直指賣家「很貼心」，「怕不見啦！有些體積真的比較不會不見」、「妳是小件貨，所以怕不見」、「很有創意！這樣不會被弄丟」、「因為薄的容易不見，我曾有個信封的，掉到超商櫃子的夾層內」、「以前做超商最討厭小又扁的包裹，常常找不到或被擠到後面去，這賣家好用心」、「太小的商品寄超商容易不見，只能說賣家很貼心」。