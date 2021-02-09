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他生活難過「戶頭剩66塊」 岳母痛罵但背後舉動惹哭全網

聯合新聞網 / 綜合報導
岳母轉了47萬給原PO救急。 圖／擷自《爆廢公社二館》
岳母轉了47萬給原PO救急。 圖／擷自《爆廢公社二館

人生不如意十之八九，生活難免遭逢變故，日前就有一名網友表示最近家裡遇到了一些事情，雖然問題已經解決了，但房子不但快沒了，連存款也沒剩下多少。直到岳母知道後打電話來，開口第一句話就大罵他三字經，接著表示已經把孫子的紅包錢匯過去，但當他一看帳戶的金額，才發現岳母竟然匯了47萬元，還把房子處理好了，讓他超級感動。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，從來沒有主動跟岳父母提過家中的困境，擔心對方會要他簽字離婚，但實在已經走投無路，老婆才跟岳母說。結果昨天下午就看到岳母打電話來，但他沒有勇氣接，直到晚上才回電，結果岳母劈頭就大罵「x你x」。

沒想到，話都還沒說完，岳母就說初三要過去找他，並補充表示孫子的紅包錢已經匯過去了，要他確認一下，而當原PO一刷簿子才發現，岳母竟然匯了47萬元，讓他當場在提款機前落淚。

原PO補充道，原本岳母每年給孩子的紅包都是1、2萬元，想說這一次應該也差不多，沒想到這筆47萬，不但能讓他全部事情處理好，還有多10萬可以生活，「甚至我岳母已經主動聯繫那些我們這個事情的當事人，已經約好要處理」，讓原PO十分感謝。

隨後，原PO也主動打電話給岳母，對方雖然生氣，但還是很溫柔地說，「您娘是這麼勢力眼的人嗎，虧你做我女婿八九年」，並表示這筆錢是借他的，以後要記得還。最後，岳母也強調「當你們結婚的時候，你就不是我女婿，而是我兒子，母子事情不用隱瞞，如果你沒煩惱了，記得除夕來帶我跟爸爸一起去跟親家母團聚」。

此文一出，不少網友紛紛感動的表示，「超贊的丈母娘，真正的刀子嘴，豆腐心」、「好好珍惜有這麼好的丈母娘」、「你老婆還有姐妹還沒嫁的嗎」、「好感人的岳母，記得過年回家大力擁抱她一下」、「別人的岳父岳母總是不會讓我失望」。

爆廢公社 結婚

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