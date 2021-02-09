公司發春節紅包！打開看是單數讓他翻白眼 網笑：不要給我

農曆春節即將到來，許多公司行號會發放紅包，藉此讓員工沾沾喜氣。不過，有網友原本開心收下公司發的紅包，沒想到打開看讓他大翻白眼，甚至萌生退紅包的念頭，照片在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，今（9）日收到公司發的春節紅包，當下打開看發現是3張100元，由於習俗上不會包單數紅包，因為有不吉利的象徵，對此他無奈地說「到底是什麼情況下，公司會包單數紅包，傻眼，可以退嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「換個想法，本來公司要包200，不小心多包一張」、「發紅包的是菜鳥，不懂習俗」、「200太少太小氣，400不吉利，500以上又太多，所以300剛剛好的概念」、「老實說30萬你就不會在意了」、「老闆表示：抱歉多給100，下個月薪水扣」、「可以換成6個50元，成雙成對亮晶晶」。

也有人認為公司有發春節紅包已經很大方了，「有錢拿就不錯了，還計較單或雙數」、「不錯了啦！我們公司一毛也沒有」、「有紅包就要感動了，我們公司都沒有」、「有紅包就應該要知足了，不要可以給我」。