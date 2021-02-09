湊不出一千元包紅包給父母「丟臉嗎」？ 網友吐真心：沒事

農曆新年將至，許多人開始苦惱給家中長輩的紅包要包多少錢，日前便有一名網友分享，自己銀行簿子不但沒有錢，還需要支付每個月的貸款，連吃飯的錢都沒下落，因此發文詢問網友「我連一千都包不出來，這樣很遜嗎？」

原PO在PTT的八卦板上以「過年沒錢包紅包很遜嗎？」為題說明，快要過年了，但是銀行簿子沒有錢，自己除了要還每個月的貸款，還要想辦法找錢吃飯，「其他人都包給爸媽好幾萬元，我卻連一千元都包不出來，這樣很遜嗎？」

此文一出，不少網友紛紛回應「刷卡阿，分期總付的出來了吧」、「紅包也用貸款的」、「去銀行信貸」、「連1000元都沒有確實很遜啊，好歹也包個2000元出來意思意思，爸媽也才2個人，一年也才包一次」、「靜下心來好好想想，看如何增加收入，職訓局有些課程」、「我上個月就包起來放了」。

不過，也有貼心的網友表示「量力而為，你父母也不希望你為了紅包三餐不濟」、「沒事，等有錢再包吧，父母會體諒孩子」、「父母不會在意錢，更多時間相處勝過給錢」、「父母知道狀況應該不在意數字，但2000元都包不出來就真的慘」。