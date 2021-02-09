獨自租屋「有人狂轉門把、開門鎖」 內行怕爆：拜託快報警！

獨自一人在外租屋需要非常注意安全，日前一名男網友便分享，某天自己在家時，卻突然聽到門外有人一直轉房門的手把，也一直用鑰匙開鎖，儘管當下覺得很可怕，但還是詢問對方身份，沒想到門外的人卻馬上就走了，讓他疑惑表示「我是不是要開門追出去的？」也想藉此發文求問網友自己該注意什麼。

原PO在PTT的八卦板上以「門外有人一直轉我房門，也一直用鑰匙開鎖」為題，並說明當下雖直接問「你是誰？」對方卻馬上就走了，而原PO當下也沒有馬上開門確認對方身份，但事後覺得自己「是不是要開門追出去？」最後他也補充表示「對了，我是租屋，該注意什麼事嗎？」

此文一出，不少網友擔憂原PO的人身安全並建議裝監視器，紛紛表示「認真，這很危險，裝個監視器準備報警」、「通常開錯門，也會說聲抱歉吧？急著走也太心虛」、「你如果不想報警就多加層鎖跟裝監視器，看看對方還有沒有上門」、「會不會是之前的房客偷藏鑰匙，以為鎖沒換就能開」、「跟房東講&換鎖、報警」。

對於許多網友的關心，原PO也留言透露有先跟房東說過了，如果下次還有這樣的情況，打算直接報警，「不過已經住一年，都蠻正常的，也沒有東西遺失，今天這種事第一次發生。」

此外，此話題也釣出不少網友尷尬的回應，「我走錯樓兩三次過，發現開錯門都是馬上跑走，尷尬死」、「我也不小心跑去開樓下的門過，走廊長得一模一樣，想說怎麼今天鑰匙打不開」、「我爸之前搭電梯按錯樓層，出電梯繼續滑手機，還真的轉樓下住戶的門，樓下住戶嚇死」、「我也開錯門過，重點是門還沒鎖，看到一個半裸的男生，尷尬。」