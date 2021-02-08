外帶炒飯！他打開見「堆積油池」傻眼 網笑：這是油飯啦

大火快炒、粒粒分明的炒飯，可謂色香味俱全，讓人忍不住口水直流。不過有網友日前外帶一盒炒飯回家，沒想到卻發現盒內的油多到可以堆積起來，頓時看了胃口全消，照片在網上曝光，眾人歪樓回應「這是油飯嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」分享一張照片，只見他外帶炒飯回家享用，原本開開心心地開動，結果吃到一半竟發現盒內堆積滿滿的油，心中不禁好奇老闆是否手誤倒太多，誇張景象令原PO無奈自嘲「吃炒飯還要瀝乾」。

貼文一出，引來千名網友留言回應，「雖然油跟鹹才好吃，但沒看過這麼扯的」、「減肥者的剋星」、「我也遇過這種店家，那位老闆娘只要客人一變多，她的炒飯就會出現這種油當水在加的狀況」、「吃完肯定拉肚子，都快變油泡飯了」、「太扯了，這我寧可過熱水再吃」。

此外也有人提醒，「下次別再買這家，這種根本不健康（用油來造成炒飯粒粒分明的假象，功夫不到家），油要是用得不好，放涼後有油臭味」、「少吃為妙，太油了小心三酸甘油脂」。