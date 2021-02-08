菜鳥尾牙抽中頭獎！主管想拗請客 同事一聽怒了：憑什麼？

為了慰勞員工一年來的辛苦，公司行號都會在歲末年終之際舉辦尾牙並抽獎，許多人都希望能有好運氣抽到大獎，不過有位網友發文表示一名菜鳥同事被抽中頭獎，沒想到主管竟然想拗他請客，讓這名網友聽到非常不滿，替這名菜鳥同事打抱不平，鄉民們也痛批「職場陋習」。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道日前公司舉辦尾牙，一名新人同事幸運地被抽到大獎，沒想到尾牙結束後，原PO竟然聽到部門主管在跟資深同仁說「要不要跟某某某（尾牙抽到大獎者）講，叫他一定要請全公司喝飲料？」一席話讓原PO聽了非常氣憤。

他打抱不平地說抽到頭獎的是這名新人同事，又不是這位主管，難道只因為對方是菜鳥就要被剝削嗎，「你憑什麼強迫決定別人的獎金使用方式？」原PO痛罵這種強迫叫得獎者請客的行為很可恥。

貼文一出也引起許多人共鳴，「職場陋習」、「除非人家主動要請，不然強迫的感覺很不好」、「現在好像都會這樣欸，抽到獎什麼的，都要拱人家請客」、「應該叫主管拿年終出來請客呀」、「真的不喜歡這樣，別人中大獎我也不會想要他請客，什麼奇怪的習俗」、「還有叫人家捐出來那種也很要不得，請客是主動發自內心意願，大家才會都高興，不是給別人壓力」。

有類似情況的人也分享經驗，「這是常有的事情，之前抽到獎也是被叫請客」、「之前我公司的人也是啊，說我抽到2萬要請客，沒請客又被說的難聽，最後還是請他們吃下午小點心」、「我老公公司的不成文規定，還真的是有中獎的人會請飲料，所以當輪到自己中的時候，不請反而有種莫名的壓力」、「我聽過更離譜的是，部門裡面就一個沒中，主管要求沒中的人請客，因為差他一個就全中了」。