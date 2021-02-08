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菜鳥尾牙抽中頭獎！主管想拗請客 同事一聽怒了：憑什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友聽到部門主管想拗尾牙抽中頭獎的菜鳥同事請客，讓他氣憤地痛批「憑什麼？」 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名網友聽到部門主管想拗尾牙抽中頭獎的菜鳥同事請客，讓他氣憤地痛批「憑什麼？」 圖／翻攝自「爆怨2公社」

為了慰勞員工一年來的辛苦，公司行號都會在歲末年終之際舉辦尾牙並抽獎，許多人都希望能有好運氣抽到大獎，不過有位網友發文表示一名菜鳥同事被抽中頭獎沒想到主管竟然想拗他請客，讓這名網友聽到非常不滿，替這名菜鳥同事打抱不平，鄉民們也痛批「職場陋習」。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道日前公司舉辦尾牙，一名新人同事幸運地被抽到大獎，沒想到尾牙結束後，原PO竟然聽到部門主管在跟資深同仁說「要不要跟某某某（尾牙抽到大獎者）講，叫他一定要請全公司喝飲料？」一席話讓原PO聽了非常氣憤。

他打抱不平地說抽到頭獎的是這名新人同事，又不是這位主管，難道只因為對方是菜鳥就要被剝削嗎，「你憑什麼強迫決定別人的獎金使用方式？」原PO痛罵這種強迫叫得獎者請客的行為很可恥。

貼文一出也引起許多人共鳴，「職場陋習」、「除非人家主動要請，不然強迫的感覺很不好」、「現在好像都會這樣欸，抽到獎什麼的，都要拱人家請客」、「應該叫主管拿年終出來請客呀」、「真的不喜歡這樣，別人中大獎我也不會想要他請客，什麼奇怪的習俗」、「還有叫人家捐出來那種也很要不得，請客是主動發自內心意願，大家才會都高興，不是給別人壓力」。

有類似情況的人也分享經驗，「這是常有的事情，之前抽到獎也是被叫請客」、「之前我公司的人也是啊，說我抽到2萬要請客，沒請客又被說的難聽，最後還是請他們吃下午小點心」、「我老公公司的不成文規定，還真的是有中獎的人會請飲料，所以當輪到自己中的時候，不請反而有種莫名的壓力」、「我聽過更離譜的是，部門裡面就一個沒中，主管要求沒中的人請客，因為差他一個就全中了」。

尾牙 頭獎 爆怨公社

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