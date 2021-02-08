巷口出現「垃圾山」是在等清潔隊？網友眼尖揪出沒公德心之處

過年快到了，許多人都提前大掃除，有些家庭會清出不要的大型家具廢棄物。有人發現自家巷口堆了一座垃圾山，質疑為何可以把廢棄物這樣亂丟在大馬路上。

一名網友7日在PTT貼出一張位於新北市中和員山路的照片，成堆的垃圾棄置在巷口，形成一座比人還高的垃圾山，裡面包括不少大型物品。他說過年前夕都會這樣，不少人把家裡不要的東西丟在馬路上，這樣真的沒關係嗎？

網友表示：「好沒公德心」、「大型家具垃圾可以，要先跟里長說」、「好恐怖的垃圾量，老人家很多愛囤積又不捨得丟」、「撿回收的馬上就來瓜分了」、「這個量絕對不是單一個家庭的」、「有叫清潔隊來收可以，沒有就到環保局檢舉」。

但也有人認為物主應該是利用「定點清運」服務，已經跟清潔隊約好來收，但還沒等到垃圾車來，鄰居就自行「加碼」，把自家垃圾也一起丟進來，才會積這麼多，仔細一看裡面其實有很多小包的家庭垃圾。

因應農曆春節民眾大掃除需求，各縣市環保局提供定點清運的服務，新北市環保局表示，如有清運廢棄大型家具需求，可撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，並於2/4前向清潔隊預約登記，2/5至2/11僅受理預約年後之清運。若不遵守與清潔隊約定的時間及放置地點，或混入事業廢棄物或家具行之廢棄物，可處6,000元以上300萬元以下罰鍰。