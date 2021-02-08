住戶見夜間保全「偷懶打Switch」快氣炸 網卻一面倒替他說話

許多公寓管理委員會都會聘請保全，以管控人員進出，維護社區安全，尤其是夜間時段更需保全值勤以防宵小。不過，日前有一名男網友發現住家大樓的夜間保全竟大剌剌在管理室擺放電動器材，更稱「玩電動是為了提神」，令他質疑根本就是利用值勤時間在偷懶。

男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，住家大樓固定有夜班保全值勤，但某晚9點多，他發現保全在管理室桌上大大方方擺放Switch，保全向他解釋「因為晚上上班會想睡覺，所以玩Switch提神」，讓他聽了當場傻眼。

原PO簡直不敢相信，忍不住抱怨眼前的誇張景象，每個月繳這麼多管理費，竟是花錢請他來打電動，且保全固定夜班值勤，應該自行調整好生活作息，「外面哪個工作會同意讓你上班玩Switch，滑手機滑一滑就算了，直接整台拿出來難道過太爽是不是？」

然而，文章曝光後，許多網友反而替保全說話，「管理費是上繳管委會的，保全最後實際分到的薪水少得可憐，工時又長！」、「你是以為請特勤來顧嗎？你付多少錢而已，人家有巡邏有注意半夜狀況就好了」、「我對保全的要求只要不是睡死，有按時巡邏並完成交辦事項即可，至於要做什麼事情打發時間，只要不是太誇張的事都不會太管他們」。

也有不少網友分享自己遇過的保全，「我家管理員都是睡著的那種...」、「我們大夜保全不是在追劇，不然就是在睡覺，住戶也習以為常了」、「我外送時遇過叫不醒的，這個已經算很好了」、「我看過大夜值班拿棉被枕頭出來睡覺的」。