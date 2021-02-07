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飲料店用過期養樂多！店員笑「清清腸胃」 內行揭暗黑內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友爆料，有飲料店店員使用過期養樂多幫客人調飲料，還拍下照片PO網。圖／翻攝自Dcard
一名女網友爆料，有飲料店店員使用過期養樂多幫客人調飲料，還拍下照片PO網。圖／翻攝自Dcard

許多人每天都要喝上一杯手搖飲，不過近日一名女網友就爆料，有飲料店店員竟使用過期養樂多幫客人調飲料，還拍下照片PO網，讓大批網友看了超傻眼，掀起熱烈討論。

該名女網友在《Dcard發文表示，「看到朋友截圖朋友的限時差點吐，好怕自己買的飲料店也都這樣，用過期的給客人」，從照片中可見，一名飲料店店員準備將養樂多加進客人點的飲料內，但養樂多的保存期限只到1月27日，對比拍照日期已經是2月4日了，店員還自以為幽默地說「這養樂多也過期太久了吧，讓客人清清腸胃」。

文章曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛留言「現在是不是很流行做壞事還要記錄下來PO網」、「以為做壞事很幽默？」、「終於知道為什麼每次喝完多多綠都會烙賽了」、「我突然想到有一次我也是喝了多多綠，然後就腸胃炎...是不是也是喝到過期的啊」。

此外，貼文也釣出同行曝內幕，「我之前在飲料店上班，我老闆也會讓客人喝過期的多多...（過期一兩天）」、「之前打工的甜點店也會把過期牛奶出給客人，餐飲業真的很看老闆良心」、「之前打工的飲料店也是這樣，牛奶、豆漿放過期3天，還是會用給客人喝」。

Dcard 手搖飲料

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