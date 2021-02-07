叫外送炒飯一開全是恐怖「黑色小點」 網無奈：想騙我是胡椒

現在的人工作忙碌，很少有時間可以在家料理三餐，因此為了方便都會選擇在外送平台上點餐，不僅省時又方便，不過店家的品質就很難把關，有時可能還會遇到不少餐點衛生不佳的問題。對此，就有一名網友昨（6）日在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，他用外送平台叫了一碗炒飯，沒想到正當他準備享用時，卻發現炒飯的米粒中有超多螞蟻，這讓他不禁傻眼直呼「原來是蛋白質呢！」

原PO在文中表示，他昨天與同事用外送平台點了一碗炒飯，因為之前吃過一次覺得很好吃，所以才叫第二次，但正當他將飯盒打開時，竟然看到米飯中有一個個「黑色小點」，仔細一看才驚覺是一堆「螞蟻屍體」。

從照片中可看出，若不細看真的會以為是黑胡椒粉的顆粒附著在米粒上，但近看會發現其實是一隻隻炒到焦黑的螞蟻，而且一點米飯上就附著8-10隻，相當嚇人。原PO也說道「我同事還已經吃了一碗了，其實是蛋白質，想騙我是黑胡椒」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「我以為第二張黑黑的是小強，後來才發現是整盤螞蟻」、「店家讓你補補身體，加料黑螞蟻」、「有夠噁，遠看會以為是熱炒大鐵鍋碎屑的顏色」、「這些外送平台對商家控管真的很差，一堆地下餐廳，吃出問題很難追究」、「外送平台的店家品質本來就很難控管」、「不細看真的會覺得是黑胡椒」、「幸好有發現，不然真的吃了整盤螞蟻」、「這應該是想省成本的家庭式店家吧，其實很多人都這樣開店」、「到底是為什麼沒發現有螞蟻跑進去」。