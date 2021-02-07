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年前送不完！物流司機苦嘆「心累」還出車禍 網鼻酸：辛苦了

聯合新聞網 / 綜合報導
年關將近，物流人員也忙翻天。近日有送貨司機PO出貨物堆積的照片，苦嘆自己真的送不完。 圖擷自《爆怨2公社》粉專
年關將近，物流人員也忙翻天。近日有送貨司機PO出貨物堆積的照片，苦嘆自己真的送不完。 圖擷自《爆怨2公社》粉專

年關將近，物流人員也忙翻天，趕在連假前將貨送到客人手中。而近日有名物流司機分享職業心酸，苦嘆自己每天貨都送不完，還因為不小心出了車禍，導致時間被壓縮，讓他的工作變得更棘手。對此，底下網友也紛紛感謝辛苦的工作人員，暖心打氣之餘，也要司機們注意交通安全。

這名物流司機日前在臉書社團《爆怨2公社》貼出堆積的貨物照，並發文寫下「每天貨都送不完…我心好累」，還因為不小心出車禍，做了一個小時的筆錄，雖然沒有賠錢，不過貨也不用送了，「那些客人還沒領到貨的，我先跟你們道歉，我真的跑不完」。

對此，網友也心疼表示，「很尊敬司機，真的很辛苦啊」、「過年期間很多司機工作都跑不完，我也是其中一個」、「大節日就是有這麼多恐怖的貨量」、「疫情爆發以來，最辛苦的就是送貨司機了，非常感謝你們一直堅持」。

也有網友提醒他要把自身安全擺第一，「親愛的，命比貨重要，好嗎」、「慢慢送，安全第一」、「人沒事最重要」；還有網友幫忙喊話收貨民眾，「若買東西要貨到付款，請先把錢寄給警衛，不要讓物流人員多跑幾趟」。

車禍 連假

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