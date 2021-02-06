口袋噴出「這東西」惹爸誤會 她超慌解釋：這不是保險套！

真的好尷尬！一名女網友伸手進口袋要整理收據，想不到一個類似保險套包裝的濕紙巾噴了出來，爸爸一看冷回「不用解釋」讓女網友直喊「冤枉啊！」

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，原本在客廳陪家人看電視耍廢，到了廣告想休息一下，伸到口袋準備整理一下收據，結果外套口袋拉鍊壞掉，她沒多想硬扯了一下，想不到口袋裡的保險套（濕紙巾）噴了出來，東西還掉到她爸的腳下。

此時空氣瞬間凝結，原PO感到此時的凝重程度，比她大考考糟時更惡劣「我似乎感受到我此生最深的恐懼與尷尬」，她急忙向爸爸解釋這東西不是保險套，不過爸爸卻冷冷回「妳不用再說了，我不想知道」，讓原PO直喊冤枉！

貼文一出網友全笑翻「直接打開使用不解釋」、「這是廠商偽裝成濕紙巾的保險套吧！我懂的」、「一句我不想知道包含了所有意思」、「這誤會大了」、「我只想知道這哪裡買」。