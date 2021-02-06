面對性騷擾指控該如何自保？ 他嘆：只能社會性死亡

雞排妹與翁立友的性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，也引出一些網友跳出來分享自己以往的經歷，如果真的被扣性騷擾的罪名，到底該如何自保？

原PO在PTT發文表示，以前打工的時候就遇到被扣性騷擾罪名的情況，一名女性同事，因為墮胎情緒不穩，在一次原PO當班時突然從櫃檯奔去廚房崩潰蹲下爆哭，原PO也只好過去安慰，並跟她約定下班後去公園散心。

後來在公園原PO也只是普通的借肩膀給女同事靠，也安慰的拍拍頭、拍拍肩，隨後便載女同事回家，不過一周後上班，卻發現周圍同事對他的態度慢慢變得奇怪，有其他同事看不過去便對原PO說，其實這名女同事四處跟別人說原PO對她性騷擾。

原PO當下腦袋一片混亂，工作、學業不知道怎麼辦，原PO也去找女同事對質，只不過女同事的反應卻是躲到更衣室內哭，讓他也不知所措，甚至讓他後來變得不敢去上班也不敢去學校。

「作為曾經的性騷擾疑犯，像翁立友那樣的反應我覺得很合理」，原PO感慨，他也想過千萬回，再來一次的話該如何防禦？但每次的結論都是他根本沒辦法防禦「因為她不是叫警察，不是走法院，而是昭告天下她被性騷擾了，犯人是我，她要讓我社會性死亡，要毀滅我的友誼圈卻不需要付出什麼代價，而我得幾乎失去一切」。

許多網友看得原PO的經歷都表示真的很衰，被社會性死亡才是最慘的「女生要弄男生容易多了，更何況這種事講也沒人信你」、「跟翁有87%相似」、「之前看一部日本電影，一個男的也是被誣陷性騷擾，結果一生都毀了」、「社會性死亡，毀滅友誼圈，就靠一張嘴」、「你知道你錯在哪嗎，錯在你是個男的啦」。

不過也有網友認為，原PO是自己惹腥不值得同情「你自找的」、「你就真的有摸她啊，狡辯什麼？」、「你不摸他哪有事情？又不是有人誣賴你」、「你是誰？跑去拍人家頭」、「每個人的身體界線都不同啊，你願意被拍頭，其他人不喜歡阿」。