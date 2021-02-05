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「簡直碰瓷！」T妹怒轟雞排妹：當大家都癡漢肥宅把妳捧上天？

聯合新聞網 / 綜合報導
針對雞排妹性騷擾風波，網紅T妹（左）怒轟對方「簡直碰瓷」。 圖片左至右分別擷自T妹、雞排妹Instagram
針對雞排妹性騷擾風波，網紅T妹（左）怒轟對方「簡直碰瓷」。 圖片左至右分別擷自T妹、雞排妹Instagram

雞排妹鄭家純日前主持尾牙，發文爆料遭到老闆、哥手翁立友性騷擾，引起熱烈討論，連藝人曾國城也捲進戰火，遭雞排妹控訴「壓胸」。對此，網紅「T妹」今（5）日也在Instagram發表看法，直呼雞排妹「寬心很難嗎？」很多人真的是無心碰一下，難道大喊被性騷擾，「就一定是受害者？」

針對雞排妹控訴遭性騷擾事件，T妹發文表示，「連曾國城都被控訴襲胸！」並Hashtag「簡直碰瓷」、「不是先哭先贏」、「誰碰到誰倒霉」、「那張嘴有夠可怕」等語。T妹表示，自己過去總是替女性發聲，捍衛身體自主權，就算對方穿著暴露當然都不應該碰觸，不過雞排妹這次的事件中，「誰才是真的受害者？哭～大喊被性騷擾，就一定是受害者嗎？」

T妹續指，「今天如果對方明顯碰觸就算了，自己都說認為對方是假動作，代表不明顯，為什麼不寬心一點？也不是掐或揉！說不定真的只是人多不經意碰了一下，寬心很難嗎？一定要毀滅式？你的名節重要，別人名節就不重要嗎？人家一生的名譽，瞬間因為碰觸而全毀，現在又多了曾國城襲胸她，兩個人都對你不軌，真的笑了～～～終於知道誰是碰瓷了！真當大家都是癡漢阿宅，把妳捧上天呀？」

她也說，不是女性為什麼不替女性說話，而是明眼人看的很清楚，過去總是毀滅性的報復，得理不饒人，「不是裝清純就沒事了！」

不過也有許多人指出，「性騷擾本來就是主觀感受」。像是台北市議員邱威傑（呱吉）就說，比如一句「你小孩今天身體好嗎？」可能只是個體貼的問候，但若是來自一個素有嫌隙的惡鄰居，可能就是讓人心生畏懼的威脅，「我們判斷一個行為、一句話的惡意，本來就是受到對話當事人的相互關係影響」，如果跟對方彼此關係不是很有把握時，距離拿捏還是要以禮相待比較好。

Instagram 性騷擾 雞排妹 翁立友

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