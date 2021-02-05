快訊

首批AZ疫苗月底配送 陳時中曝最快這時間在台施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親戚不借新吹風機好自私？ 網一面倒嗆：不用強迫他人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在網路上發文抱怨，堂妹不分享自己買的吹風機給家人使用「十分自私」。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友在網路上發文抱怨，堂妹不分享自己買的吹風機給家人使用「十分自私」。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

親戚在同個屋簷下生活難免有摩擦，但是生活中什麼行為算自私？每個人都有不同的定義和標準。一名網友近日在網路上發文抱怨，同住的堂妹自私行徑讓她超傻眼，希望有網友能評評理。此文一出，卻遭到網友一面倒批評不該把自身想法加諸給別人。

一名女網友日前在PTT女孩板上以標題「吹風機，這樣是自私嗎？」發文透露，家裡為大家庭與許多親戚同住，過去自己購入一台吹風機給自己和妹妹使用，雖堂妹每天會借來吹頭髮，原PO也不願計較。

然而女網友因找到新工作搬出去，順道帶走自己所買的吹風機，沒想到堂妹之後買新吹風機只供自己使用，把舊的吹風機給其他家人，而自己帶走的吹風機過沒多久也壞了。種種行徑讓原PO直呼「堂妹每天都洗頭，我大概兩三天才洗一次，吹風機可能使用頻率也會增加它的壽命消秏，重點是，他買新的放房間不給別人用，然後把很難用的放和室給大家用，她這樣是自私嗎？」。

許多網友紛紛留言認為原PO不該強迫他人分享，「她出的錢買的吹風機，她要放哪是她的自由」、「你自己要大愛爆發把吹風機放出去給大家用，這不代表你就可以要求其他人把自己的東西也捐出來給大家用」、「我覺得她是正常，你比較大方，但沒辦法要求每個人都這樣」、「要說明算帳，你也只是借她用而已，為什麼人家要為了回報你的『借』跟你有同等的付出？」。

但也有部分網友認為原PO的堂妹很自私，「她是自私啊，這種親戚你明算帳就對了，我在我爸媽身邊看二十年了，只會佔便宜，換她付出時就裝死」、「我覺得原PO沒有錯，無私的人其實跟自私的人很難相處」、「我覺得堂妹蠻自私的，都住在大家庭裡了，看大家用爛的吹不會想拿出來分享嗎？」。

除此之外，也有許多人認為原PO把吹風機壞掉怪罪於堂妹很不合理，「你大方，但不能表示吹風機後來壞掉跟你堂妹有直接關係」、「吹風機壞掉根本跟她沒關係吧，這也能牽拖」、「妳只是因為吹風機壞掉，然後她使用比較頻繁，所以不平衡」、「你才假大方吧，而且你看起來就是想把自己吹風機壞掉的鍋讓你堂妹背啊」、「你很自私，而且個性還很差，連吹風機壞掉都要隱射到別人身上」。

吹風機 家電

延伸閱讀

辛苦工作錯了嗎？高薪女被誤認獨吞彩券獎金 遭家人斷絕往來

路過農田他見「超毛景象」 網一秒點破：樹苗怕冷啦

老公吃披薩太燙竟用水洗降溫！ 網建議：快離婚吧

一周整理幾次房間最佳？ 網曝：不亂丟就不整理

相關新聞

「簡直碰瓷！」T妹怒轟雞排妹：當大家都癡漢肥宅把妳捧上天？

雞排妹鄭家純日前主持尾牙，發文爆料遭到老闆、哥手翁立友性騷擾，引起熱烈討論，連藝人曾國城也捲進戰火，遭雞排妹控訴「壓胸」。對此，網紅「T妹」今（5）日也在Instagram上發表看法，直呼雞排妹「寬心很難嗎？」很多人真的是無心碰一下，難道大喊被性騷擾，「就一定是受害者？」T妹更直言雞排妹簡直是「碰瓷」、「那張嘴有夠可怕」。

親戚不借新吹風機好自私？ 網一面倒嗆：不用強迫他人

親戚在同個屋簷下生活難免有摩擦，但是生活中什麼行為算自私？每個人都有不同的定義和標準。一名網友近日在網路上發文抱怨，同住的堂妹自私行徑讓她超傻眼，希望有網友能評評理。此文一出，卻遭到網友一面倒批評不該把自身想法加諸給別人。

內餡竟然不是臘肉！蘿蔔糕咬不爛 吐出來一看噁到爆

外食族最怕吃東西吃到異物，不僅噁心也很不衛生，一名女網友在臉書發文抱怨日前買了蘿蔔糕回家吃，沒想到老公吃到一半時，發覺怎麼嚼都嚼不爛，吐出來一看讓他們都傻了，竟然是兩片指甲，鄉民們看了全都大喊「太噁心了」。

兒洗澡超過15分在DIY？父母狂敲門猛催 開門這幕眾人傻眼

洗澡時間應該要多久才算正常？一名男網友在臉書發文分享，每天晚上只要自己在浴室洗澡超過15分鐘，就會被父母瘋狂敲門叫他快出來，因為被懷疑占用浴室「DIY」。浴室門一開，現場照片卻讓網友傻眼笑翻，直說用到的「工具」未免太多。

他問水電師傅拍教學影片不怕影響生意？ 網酸：你想得太簡單

常聽到許多人說「技術無價」，畢竟要學習一技之長就要花費相當多的時間和金錢，以水電來說，有些人請水電師傅來維修卻抱怨要被收費好幾千元，也因此常常引起紛爭。一名網友在PTT貼文質疑有些師傅將水電維修的撇步拍成影片，並放到網路上，難道不怕生意下滑嗎？貼文引來網友們熱議。

從雞排妹、曾國城看「男女聊天」 知名影評：多沒話題才需要聊身材啊？

雞排妹尾牙性騷擾事件燒不停，除了歌手翁立友之外，昨天也燒到曾國城。雞排妹點名「撞胸主持人」就是曾國城，曾國城火速隔空道歉，雞排妹也透過經紀人表示「城哥的道歉我收到了」，也表示希望翁立友向前輩多學習，看來雞排妹感受到曾國城的誠意。雞排妹放話今天（2/5）將出席翁立友的記者會，再掀話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。