親戚不借新吹風機好自私？ 網一面倒嗆：不用強迫他人

親戚在同個屋簷下生活難免有摩擦，但是生活中什麼行為算自私？每個人都有不同的定義和標準。一名網友近日在網路上發文抱怨，同住的堂妹自私行徑讓她超傻眼，希望有網友能評評理。此文一出，卻遭到網友一面倒批評不該把自身想法加諸給別人。

一名女網友日前在PTT女孩板上以標題「吹風機，這樣是自私嗎？」發文透露，家裡為大家庭與許多親戚同住，過去自己購入一台吹風機給自己和妹妹使用，雖堂妹每天會借來吹頭髮，原PO也不願計較。

然而女網友因找到新工作搬出去，順道帶走自己所買的吹風機，沒想到堂妹之後買新吹風機只供自己使用，把舊的吹風機給其他家人，而自己帶走的吹風機過沒多久也壞了。種種行徑讓原PO直呼「堂妹每天都洗頭，我大概兩三天才洗一次，吹風機可能使用頻率也會增加它的壽命消秏，重點是，他買新的放房間不給別人用，然後把很難用的放和室給大家用，她這樣是自私嗎？」。

許多網友紛紛留言認為原PO不該強迫他人分享，「她出的錢買的吹風機，她要放哪是她的自由」、「你自己要大愛爆發把吹風機放出去給大家用，這不代表你就可以要求其他人把自己的東西也捐出來給大家用」、「我覺得她是正常，你比較大方，但沒辦法要求每個人都這樣」、「要說明算帳，你也只是借她用而已，為什麼人家要為了回報你的『借』跟你有同等的付出？」。

但也有部分網友認為原PO的堂妹很自私，「她是自私啊，這種親戚你明算帳就對了，我在我爸媽身邊看二十年了，只會佔便宜，換她付出時就裝死」、「我覺得原PO沒有錯，無私的人其實跟自私的人很難相處」、「我覺得堂妹蠻自私的，都住在大家庭裡了，看大家用爛的吹不會想拿出來分享嗎？」。

除此之外，也有許多人認為原PO把吹風機壞掉怪罪於堂妹很不合理，「你大方，但不能表示吹風機後來壞掉跟你堂妹有直接關係」、「吹風機壞掉根本跟她沒關係吧，這也能牽拖」、「妳只是因為吹風機壞掉，然後她使用比較頻繁，所以不平衡」、「你才假大方吧，而且你看起來就是想把自己吹風機壞掉的鍋讓你堂妹背啊」、「你很自私，而且個性還很差，連吹風機壞掉都要隱射到別人身上」。