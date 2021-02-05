他問水電師傅拍教學影片不怕影響生意？ 網酸：你想得太簡單

常聽到許多人說「技術無價」，畢竟要學習一技之長就要花費相當多的時間和金錢，以水電來說，有些人請水電師傅來維修卻抱怨要被收費好幾千元，也因此常常引起紛爭。一名網友在PTT貼文質疑有些師傅將水電維修的撇步拍成影片，並放到網路上，難道不怕生意下滑嗎？貼文引來網友們熱議。

原PO以「YouTube上面的水電DIY頻道」為題，寫道有些師傅將水電如何更換的技巧，毫無保留的拍成影片上傳到Youtube，他不解這樣難道不怕網友們看完後都自己照著做，以後不再找水電行，讓水電工的訂單下滑嗎？

不過貼文一出隨即引來眾人反批，「你想得太簡單了」、「懶的人或自己弄得更慘的人還是會去找，根本不用擔心」、「很多動作看起來簡單，但其實有眉角」、「有些人連電學基礎都沒有，你確定他們看得懂？」、「你自己修一次看看，小心不要被電」、「我看完之後都是決定直接找師傅，那些器具買起來可能比找師傅還貴」、「做食物的那麼多，我還是在外面吃呀」。

還有人點出關鍵點，「錯了，你的觀點剛好相反，現在的市場情況是你這種小工作賺沒多少錢的人家也不想接，一般民眾最好多學點基本技能，以免求助無門」、「大多是簡單更換、改管，低利潤自己做沒差，工序複雜的你還是要請人弄」、「水電工想多賺有利潤的，要馬跟著建商跑，要馬你統包整個修改，例如大改浴室，廚房之類」。

不過也有網友認為看這類的影片有好處，「看那個其實優點是你找人來修理比較不容易被唬爛，而且對方跟你溝通維修內容你也比較聽得懂」、「有片好處是知道你請的師父有無偷工偷料，這個倒很實用，雖然他們多半會有一套藉口唬爛一般外行人」、「看那些頂多就對於不要被無良水電唬爛有幫助而已」。