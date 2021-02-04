她在公司女廁逮到偷拍狼 網見嫌犯外表條件歪樓：浪費了！

出門在外真的要小心被偷拍！一名女網友日前驚訝地表示，辦公大樓的女廁內竟然出現偷拍狼，且嫌犯看起來很年輕、長相斯文，身高甚至超過190公分，讓眾人直呼「看不出來會做這種事」，還有網友感慨「浪費了！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，公司女廁內出現一名偷拍狼，原以為這種事會發生在百貨、賣場，那些出入比較複雜的地方，但「原來上班的辦公大樓，也不安全啊」。

原PO提到，平時樓下警衛就一個人站在櫃台，而現在大家都戴口罩，出入根本分不出誰是誰。「那男孩看起來好年輕，據警察說已經滿18歲了」，身高還超過190公分，更有同事說「長的很斯文，又人模人樣的，怎麼都看不出來會做這種事」，讓原PO無奈表示「壞人應該不會在臉上寫我是壞人吧」。

文章曝光後，引來網友留言「教育很重要，得以對性好奇，但是別侵犯別人」、「在外頭上廁所真的要注意」、「把長處用到了錯的地方」、「警察有190cm，他比警察還高...長這麼高，浪費了！」

不過，內湖分局西湖派出所所長陳毅樺在貼文底下留言表示，本所在接獲報案後立即派員趕赴，現場報案人與保全已先在廁所外檢視嫌疑人手機及身上物品，經員警到場再次仔細詳查並檢視手機，均未發現違法事證或陳述影像，本案後續依性騷擾防治法進行調查。