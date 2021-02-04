翁立友捲雞排妹性騷風波！眾星卻發聲力挺 網揭2大原因

藝人鄭家純（雞排妹）日前指控遭台語歌王翁立友性騷擾，除了疑似摸臀，也認為對方要電話和改歌詞等言行讓她不舒服，但翁立友嚴正否認，並支持雞排妹提告，也讓外界霧裡看花。有PTT網友分析，看似「性騷擾受害者」的雞排妹為何一直遭質疑，有兩個原因使她不被信任，並以已逝綜藝天王豬哥亮為例。

原PO在PTT發文表示，台灣算是兩性很平等的地方，除了有些人愛亂用女權之外，只要有女方喊被性騷擾，在還沒有釐清事實之前，大家都會先質疑男方，但為什麼雞排妹開完記者會，有一派網友還不相信她，原因有兩個。「除了男方形象不錯，一堆女星還幫他講話之外，雞排妹從頭到尾形象太差也是原因，還在記者會擺飛機杯，你以為是情趣用品發表會嗎XD」。

原PO直言，當雞排妹講出翁立友性騷擾，就表示雞排妹「連當藝人的資格都沒有」。原PO以綜藝天王豬哥亮為例，「大家去Youtube找豬哥亮歌廳秀，每一集豬哥亮都在跟女星開黃腔，問她『要不要爽一下』，我看那些女星內褲有幾根毛他大概都數得出來，要是按照雞排妹的標準，要是她跟豬哥亮同場大概要被性騷擾到死」。

不過為何沒有女星指控豬哥亮性騷擾？原PO表示「因為任何在舞台上發生的事情都是做效果，任何螢幕上播放的節目都是演戲而已，舞台上既然是演戲，哪來性騷擾這種東西」。原PO接著說道，雞排妹身為藝人，連這個最基本的道理都不懂。

原PO指出，綜藝天王豬哥亮也是為了舞台效果對女星開黃腔，意外引發網友論戰。圖／聯合報系資料照

原PO還加碼「祭出雞排」，表示雞排妹只要敢提告，不論告得成或告不成，一律給文章下方留言的網友每人一份雞排，並笑稱網友可以「為了雞排支持雞排妹」，貼文一出，網友紛紛留言，「推，舞台上的事留在舞台」、「吉吉吉，但是苦無證據...」、「雞排卡卡卡」。

但有網友為雞排妹發聲，認為原PO不能拿豬哥亮來舉例，「過去沒人爆性騷擾，不代表可以未經同意作這種效果」、「不能把豬哥亮那種文化合理化，有些陋習就不要傳承」、「一個是餐廳秀，一個是尾牙晚會，能對比嗎？」、「你敢說上豬哥亮節目的女生沒不舒服嗎，都說是節目效果了，如果不是節目效果呢？沒講只是怕影響工作，這就是標準的職場性騷擾啊」。