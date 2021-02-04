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客人給100元說「不用找了」 外送員火大反遭同業怒批

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員抱怨有些客人會要求額外幫忙代買東西，但不是收不到小費，不然就是只給個位數。 圖／聯合報系資料照
一名外送員抱怨有些客人會要求額外幫忙代買東西，但不是收不到小費，不然就是只給個位數。 圖／聯合報系資料照

外送服務相當方便，儼然已成為「懶人商機」，許多消費者除了點餐之外，還會額外請外送員幫忙代買其他東西，但有位外送員發文抱怨常遇到一些臉皮很厚的客人，不是收不到小費不然就是只能拿到個位數或10幾20元，讓他很無奈的說「不如不要給」，貼文引來其他同業反批「遵守規定很難嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」透露有客人拿100元請他順便幫忙買3個蘋果派並說不用找，但3個要96元，剩下4元就變成當他的小費，讓原PO很無言。他說「叫蝦皮就知道要付運費，去超商寄東西就知道要付運費，叫外送也知道要付外送費，為什麼請外送員幫你額外買東西就不知道要額外付錢了？」

他抱怨許多客人都會要求順便、幫忙買東西或拿包裹，而這些都是外送員要自己先代墊費用，有的人甚至還不給小費，不然就是給個位數，或者10塊20塊，讓他氣得說「 當外送員你的小弟，還是乞丐在跟你分？」原PO說自己送一單就是60塊，所以如果要請外送員額外幫忙買東西就要給60元或以上的小費，不然就自己去買。

有人質疑為何不向客人反映？原PO很無奈的提出3點原因，第一若直接要錢客人會覺得還要額外付費不合理，搞不好還會投訴加負評；第二，直接要錢的行為很像乞丐；第三，不幫忙買的話，有8成客人會給外送員負評。

有網友看了貼文打抱不平，「這就是為什麼我不做這行，台灣奧客多」、「推！不要把代買當成外送員應該的，外送員也很辛苦，在他去幫你代買的那些時間他也可以去接其他單」、「覺得不管哪行，奧客都很多」、「給人方便被當理所當然地隨便，奧客無極限」、「小費沒有100我真的不好意思叫人家買欸」。

但多數同業對於原PO的行為不以為然，「你為什麼要幫他買？你不知道你違反規定了嗎？要是中間人家咬定你多收錢，你就被停權加扣錢，你不知道嗎？到底是天真還是傻啊」、「愛幫忙買遇到不給或給很少小費的客人就別該該叫，公司有規定不能幫忙買，遵守規定很難嗎？」、「就拒絕就好了，說公司規定不行額外買東西，自己答應額外幫買還想要額外的小費，我看著也是笑笑」、「到底上課時有沒有在聽啊？私下接單是違規的，容易造成消費糾紛」。

爆怨公社 外送員

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