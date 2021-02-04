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餐廳就在隔壁也要叫外送！ 內行網友解答：這是他的任性

聯合新聞網 / 綜合報導
外送崛起，原PO分享接獲的一筆超近訂單，引起網友熱烈回應。 示意圖／聯合報系資料照片
外送崛起，原PO分享接獲的一筆超近訂單，引起網友熱烈回應。 示意圖／聯合報系資料照片

外送平台崛起，便捷的服務成了懶人福音，尤其是遇到下雨天或是寒冷的日子，即便餐廳距離非常近，也有不少民眾仍然仰賴外送夥伴服務。有外送員就在網路分享，日前接獲一筆距離超近的外送單，內容物更只有一杯可樂，讓原PO大嘆「這是有錢人的快樂！」

一名網友於《UberEats全台討論區》上發文表示，日前接到一筆外送訂單，但仔細一看卻發現訂單內容竟只有一杯可樂，外送距離甚至只有450公尺，騎車只需要耗費2分鐘。原PO將這筆訂單上傳分享，更詼諧表示「家旁叫一杯可樂，希望每單都是快樂的有錢人」，意外引出外送員網友紛紛留言，分享自身經歷。

有網友表示，「我曾經在古亭附近取了四杯飲料，看了導航之後覺得怪，後來發現就在隔壁，連機車都沒騎」、「送過350公尺的…」、「鹹酥雞一個轉角的，但要爬五樓」、「你這個還不是最短的，後來發現就在隔壁，直接走過去送」。

也有網友搞笑回覆，「他可能忘記點套餐」、「也許只是想見你一面…」，但有網友分析，「應該是有優惠或月繳滿運，基本上怎麼點都很賺，你也得到一單，雙贏！」、「這是月繳的任性，免運費！」、「有優惠的話，完全沒問題」。

美食外送

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