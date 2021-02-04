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他設30片黏鼠板圍補全落空 網曝「補鼠秘訣」：不能老實說

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨放了30片黏鼠板卻抓不到半隻老鼠。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
網友抱怨放了30片黏鼠板卻抓不到半隻老鼠。 圖／翻攝自「爆怨2公社

不少人家中都有鼠患問題，偏偏老鼠好像「愈養愈聰明」，設下的陷阱一概不上當，甚至還會在陷阱周邊「便便」示威，有民眾崩潰曬照哭訴，被網友點出補鼠正確方法。

原PO在臉書社團抱怨全家快被老鼠搞到崩潰，放了近30片黏鼠板在家中各角落及垃圾桶周圍，等快一個月卻一隻老鼠都沒抓到，反而在黏鼠板附近看到被咬壞的東西和老鼠屎，簡直像在跟人類示威一樣。

許多網友立刻分享經驗，建議他要觀察老鼠動線，鋪黏鼠板時不能留縫，並放氣味香濃的食物誘牠上勾。「黏鼠板要放在牠大約會走的路線，而不是牠咬東西吃的地方，大部分老鼠都是沿著牆邊走，5至7天沒有收穫就換地方」、「你要找到牠的路線，會有固定路線，還有可以放轉角，或靠邊放」、「通道兩側要圍死，讓牠不能繞道，再放黏鼠板在通道上」、「花生醬挖一陀放中間」、「要在黏鼠板中間放一些花生粉」、「可以在黏鼠板上面放鹽酥雞」。

有人則提醒老鼠其實很聰明，所以設陷阱不能直接說出來，「老鼠很聰明，牠們聽得懂人類對牠們的稱呼」、「老鼠很聰明，不要讓牠聽到你買黏鼠板說要黏牠或者老鼠籠要抓牠」、「我媽總說放老鼠藥不能說，要說今天吃好料」、「之前聽除蟲公司的人說，老鼠有五歲的智商」。

也有人悲觀表示黏鼠板根本沒用，黏到的都不是「鼠」，「老鼠根本踮腳尖走過去吧，結果小孩不小心踩到」、「黏鼠板是用來黏老鼠的？不是人類嗎」、「有遇過超聰明的老鼠，牠把鼠板旁邊的木頭咬成木屑，舖在黏板上，然後把食物吃掉，全身而退」、「有看過老鼠退後，加助跑，然後就飛躍黏鼠板的」、「之前買一堆黏鼠板，中過一隻，再來都我的狗中獎」、「我也放過很多黏鼠板，佈下天羅地網準備跟老鼠決一死戰，結果黏到婆婆……被罵死」。

網友貼出家中黏鼠板慘況，邊緣木片被老鼠啃下鋪在黏鼠板上當「墊腳石」。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
網友貼出家中黏鼠板慘況，邊緣木片被老鼠啃下鋪在黏鼠板上當「墊腳石」。 圖／翻攝自「爆怨2公社

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