三歲小孩紅包該包多少？ 網友：至少不能低於這數字

農曆春節即將到來，很多人開始煩惱紅包禮數該怎麼包才不會失禮。《PTT》上便有網友表示：自己姊姊的孩子才三歲，年紀還很小，不知道紅包應該要包多少比較好？引發熱烈討論，而網友提出的金額則從200到2000都有。

最多人認為該包600或200，其中包200元是最多人認為合適的數字。「三歲的孩子應該會說謝謝了，有說的話我就包200」、「0或200元，包600都可以吃一頓不錯的三餐了，省著點」、「看親不親，平常沒來往的話就200意思一下」；也有人認為不用包「小孩之間會比較，有些父母不喜歡這樣包來包去」、「和姊姊講好就好，收過一元的，真的很不要臉」。

有一個媽媽則表示，身為三歲小孩的媽媽，會覺得不用包，除非她也有包給對方小孩，對方可以包剛好回來。200很剛好，父母也不會感覺太欠人情。