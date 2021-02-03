大學時期從沒打工是廢物？ 網友一針見血點出關鍵差異

餐費、交通支出、學費等種種必要開銷，對於一名還在求學的大學生來說壓力可不小，因此許多人選擇趁著課餘打工賺取生活費。對此有網友表示，一位朋友念書時從沒打過工、反被同儕譏笑，不料畢業後最快找到穩定的工作、最近甚至準備買車，原PO不禁納悶大學沒打工的人真的是廢物嗎？

有些人會趁著大學課餘時間打工，除了賺生活費外還能增加職場經驗，對此一名網友在PTT「女板」發文，原PO表示大學時期一位朋友因為從沒打工，常常被同儕譏笑是廢物。不料畢業後卻是那位朋友最先找到工作，目前不僅工作穩定甚至準備買車，反觀當初譏笑他的同學甚至還有人在當基層作業員，對此原PO不禁納悶，大學時從沒打過工的人是廢物嗎？

貼文曝光後引起鄉民討論，有人表示「打工的人很有責任感，給最高敬意」、「打工提早訓練職場做人處事道理，也不完全是壞處」；另一派人認為要看打工的目的而論，「如果只是想買東西就不算上進」、「自己賺學費跟生活費就很可敬，只為了物欲就本末倒置」。

不過也有網友表示，除非經濟情況堪憂、非得打工才能過活，否則不贊成大學生打工，「畢業後有將近40多年都要汲汲營營於金錢，大學時情況允許的話沒必要賺那種小錢」、「除非有經濟壓力，否則大學黃金時光拿來打工真的太可惜，不如用來讀書」。對於眾多網友針對「是否曾打工」這個話題吵翻天，有網友指出重點並非打工與否，他表示大學生活最重要的是學會如何分配自己的時間。