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幼稚園女兒「三字經、比中指」問候 媽揭理由傻眼：太誇張

聯合新聞網 / 綜合報導
小孩子的學習能力很強，因此家庭及學校的教育都非常重要。 示意圖／ingimage
小孩子的學習能力很強，因此家庭及學校的教育都非常重要。 示意圖／ingimage

小孩子的學習能力很強，因此家庭及學校的教育都非常重要。日前一名媽媽說明，平常女兒在放學回家的路上都會與她分享在學校的大小事，沒想到某天女兒竟開心的對著她比中指，甚至還用三字經打招呼，詢問過後才得知，這些都是幼稚園大班的學童教的，讓她傻眼直言「我在想要不要跟那個小朋友直接講，真的太誇張了！」

原PO在粉絲專頁《靠北幼稚園》上投稿分享，某天回家時女兒突然說「媽媽妳看，我朋友教我的」，沒想到她竟然笑得很開心對著原PO比中指，雖然此行為立即被制止，原PO也解釋這個手勢代表不好的意思、不可以亂比，而女兒聽完也答應之後不會再比中指。

沒想到，隔天女兒一進家門就說「媽媽我回來了，X你娘」，又把原PO嚇了一跳。原以為是自己聽錯，便又詢問她「妳剛剛說什麼」，結果女兒又重複一次三字經，讓原PO十分傻眼。最後，追問女兒後才知道，這些行為都是幼稚園大班的學生教的，而且還灌輸女兒錯誤觀念，把髒話當成回家和媽媽打招呼的話。

「現在的小朋友大班就會說髒話跟做粗魯的舉動了嗎？」原PO直言道，真的是誇張到想直接和那位大班的學生溝通。此文一出，不少網友紛紛留言表示，「誇張，這到底是什麼家教？直接跟老師說，好好問候他父母」、「除了教孩子這是不雅的話之外，也可以請老師幫忙注意一下，跟孩子宣導」、「好早熟⋯⋯太可怕了吧！」

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