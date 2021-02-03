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燒臘便當加味藏菸頭 網互吐苦水：吃到過五塊錢

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友買燒臘便當，吃到一半竟咬到菸頭。圖擷自「爆怨公社」
女網友買燒臘便當，吃到一半竟咬到菸頭。圖擷自「爆怨公社」

民以食為天，歡喜吃美食是天性，不過外食最怕食物中多一「味」，尤其是天天外食的民眾，更怕被「加味」。一位女網友買燒臘便當當晚餐，吃到一半感覺咬到異物，吐出一看竟是菸頭，當下感覺很噁心，不敢再吃下去了。事後店家說要退錢，但傷害已造成難挽回。

便當竟藏菸頭！原po在臉書「爆怨公社」貼圖表示，自己的朋友買燒臘便當來吃，竟然在配菜中吃到半截菸頭，當下感覺很噁心。原po表示朋友吃便當時並未發現有異物，吃到一半突然咬到異物，吐出一看竟是半截菸頭，事後店家表示要補給一份便當，但是有這樣經歷，誰還敢吃，最後店家才說要退錢。「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，原po表示就算退再多的錢，也都彌補不了吃到菸頭那瞬間的陰影。

po文內容引起不少網友共鳴，有網友表示「吐」、「想吐」、「太扯了」，也有網友回應「想起我吃到的三杯煙頭，挺入味的」、「以前小時候爸爸買炒飯外帶回家，自己吃一盒炒飯，吃得開心，然後咬到煙頭，超噁心」、「好多年前在新北新莊後港某路自助餐店，也吃過菸蒂」。

更多網友留言回應各人經驗「青醬義大利麵的第一口麵就吃到頭髮」、「牛排店紅茶裡有小強」，有網友回應的經驗更恐怖，有「吃到過五塊錢」。

便當 爆怨公社

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