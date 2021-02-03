考學測驚見史上最強考生 網看「姓名」全跪：榜首位置有人了

110學年度大學學測於1月23日結束，大學入學考試中心也在隔天（24日）公布各科試題及參考解答。幾天後，一張試場名單在社群網站上瘋傳，一位考生的姓名引發眾人遐想，不少網友看了笑翻，直呼「今年榜首有趣了」。

從臉書粉專「靠北交大」貼文可以看到，某間學校的100604試場應試號碼第一位的考生姓名十分有趣，讓人忍不住發揮想像力。雖然基於保護個資，必須把考生姓名裡的中間字以「O或OO」代替，以達到「去識別化」目的，然而編號1號考生「文ＯＯ君」，讓網友看了擅自在中間填空「昌」、「帝」二字，跟保佑學子們考中狀元的神祇聯想在一起。

貼文曝光後，不少網友開玩笑表示「榜首的位置有人了」、「這位考生要怎麼輸」、「神明下凡，有神快拜」、「今年要考得好會比歷屆難很多」、「好險我們早一年出生先考了」、「咱們拜拜的時候祂（文昌帝君）可能找代班讀書去了」、「（交大）正取名額先自動減一位了吧」、「邊考試邊拜」、「怎麼贏？直接準備明年的（學測）了吧」、「加油！只能拚第二了」。

根據維基百科資料顯示，文昌帝君是保護文運與考試的神祇，歷史上到了元明朝以後，隨著科舉制度的規模化和制度化，民間對於文昌帝君的奉祀變得逐漸普遍。在台灣，不少考生或家長會在考試前到廟宇祭拜至聖先師孔子或者文昌帝君，祈求自己或兒女可以學業進步、金榜題名。