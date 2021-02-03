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網狂讚「神之甜點」 地瓜球大勝日本這傳統美食

聯合新聞網 / 綜合報導
地瓜球在台灣可說是隨處可見的國民美食之一。示意圖／ingimage
地瓜球在台灣可說是隨處可見的國民美食之一。示意圖／ingimage

台灣美食可說琳瑯滿目，舉凡珍珠奶茶、鳳梨酥等不僅國人熟知，連外國人到台灣都會為了吃它們特別安排行程。有網友在PTT發文，他認為台灣的地瓜球和日本的三色糰子，都是當地路邊可見的甜點，但相比三色糰子，原PO認為地瓜球大勝，對此還有鄉民直呼「地瓜球是神之甜點，太強了」。

一名網友在PTT「八卦板」PO文，他提到台灣的地瓜球和日本的三色糰子，都是當地常見的甜點，雖然兩者外型相似，但原PO認為地瓜球比三色糰子好吃數倍，他還為此詢問眾多鄉民意見。

貼文曝光後網友紛紛回應，「各有春秋，我覺得地瓜球勝」、「地瓜球是神之甜點，太強了」、「糰子是吃醬吧，地瓜球光皮就完勝了」、「日本三大失望食物不就糰子、炒麵麵包、章魚燒」。此外，還有網友補充，日本的「帝王級牛郎」羅蘭之前逛台灣夜市時點了一份地瓜球，吃完後也讚不絕口。

雖然地瓜球獲得壓倒性勝利，但也有網友持不同意見，「糰子比較健康，地瓜球炸物不能常常吃」、「超愛醬油糰子耶！和地瓜球是不同的食物，都很好吃」、「地瓜球偶爾吃還不賴，常常吃會膩，畢竟是炸的」。

日本 甜點 PTT 夜市

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