親戚求不到代購傳涼麵照酸「我心更寒」 她壓力大：想悠閒逛好市多

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抱怨明明只是想自己逛好市多，但親戚求不到代購就傳涼麵照冷酸「我心更寒」，讓她直呼太讓人傻眼了。圖片來源／ingimage
女網友抱怨明明只是想自己逛好市多，但親戚求不到代購就傳涼麵照冷酸「我心更寒」，讓她直呼太讓人傻眼了。圖片來源／ingimage

由於好市多實行會員制，近日更因考量防疫需求，目前改為每名好市多會員僅限「1卡2人」入場，以控制賣場進場人數。最近就有一位女網友發文抱怨，因為親戚知道她有好市多會員，所以常常請她幫忙代購，好幾次下來讓她每次逛賣場都頗有壓力，於是某天她便自己偷偷跑去逛賣場，怎料當晚親戚卻突然傳張「涼麵」照，並冷冷開酸「去好市多不揪，我的心比涼麵還寒」，讓她當場傻眼直呼「我偶爾也想自己悠閒逛賣場啊～」。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「每次去好市多，總有親戚請我代購」，但她偶爾也想自己悠閒逛賣場，於是某天就自己偷偷跑去，豈料當天晚上親戚就傳來一張「涼麵」的照片，並冷冷地說「去好市多不揪，我心寒了，比涼麵還寒」。

聽到這句話讓原PO當場傻眼到不行，她無奈的說「我無鹽，比薯條無鹽；我傻眼比貓咪傻眼」，不敢相信親戚為了酸她竟然還會自創「心寒涼麵」。文末，原PO也忍不住惡趣味反擊，「我要回他什麼，G歪烤雞還是翻白眼鮭頭？」

此文一出，便引起許多網友共鳴，「那麼愛買自己辦卡去買，佔人便宜還有理！不要再幫他買了！」、「叫他跟妳share年費，不然閉嘴」、「付年費時揪他啊」、「回他『買那麼多次都沒幫忙繳年費，我的心更寒』」、「跟他說一直叫我代購我都沒算油錢了，還不幫我付年費，真是傷心太平洋」。

Costco 代購

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