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洗衣機總是連2次自動掀開蓋子 她驚：要不要po「靈異公社」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友洗衣服時發現家中直立式洗衣機的蓋子會自動打開。圖擷自「爆系知識家」
女網友洗衣服時發現家中直立式洗衣機的蓋子會自動打開。圖擷自「爆系知識家」

電器用品有時難免會無名秀逗或罷工，不過一天罷工2次以上，不免讓人懷疑到底怎麼了？一名女網友日前在洗衣服時發現家中直立式洗衣機的蓋子會自動打開，蓋起來後，10分鐘後去看，蓋子又自動打開，讓她不免狐疑「是誰打開了蓋子，到底？」po文後引起網友敲碗想知道後續，結果當然圓滿，洗衣機恢復正常。

原po在臉書「爆系知識家」表示，老公日前負責洗全家的衣服時選擇浸泡功能，原po以為他是設定洗到好，一段時間後準備要去曬衣服時卻發現「蓋子是打開的，而且洗衣機操作介面上的畫面是全亮的」。

原po當下以為是老公忘記關蓋子，於是重新關上蓋子後，續按執行按鈕，10分鐘後再來看時，發現蓋子又打開了。原po驚訝的是，這10分鐘中間，老公和小孩都已經睡覺了，不解「到底是誰打開了蓋子」，而且蓋子是有重量的，重點是「以前都不會這樣」，心中想「不知道要不要po『靈異公社』」。

文章po出引起網友熱議並紛紛留言回應「一樣的洗衣機，可是我沒遇過欸」、「可能是機板秀逗，這樣想就安心了」，或是建議「拔掉電源約一分鐘在重新插上去試看看，不行的話，隔天再請技師來看看」，更有網友起鬨「可以重新洗一次衣服，躲在旁邊全程開直播…很想知道是誰開的」、「靈異，目前應該沒有會自動開蓋的」。也有網友分享自己的經驗表示「我家的常常洗ㄧ半就停止了，覺得很納悶，直到有一天，看到我們家的貓跳上去時剛好踩到停止鍵」。

有網友留言說「你等一下再洗一次在旁邊看，看看真的是不是自己打開的，結果怎麼樣我再等後續」，引出原po留言「剛在洗洗衣機，都很乖哩」。

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