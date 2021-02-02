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用暗號聊天有鬼？老公揪友去彰化「7」 人妻求解恐綠光罩頂

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化一名人妻無意間發現老公和朋友相約去「7」，人妻不解求問網友，網友一面倒曝光答案「原PO可能被綠光罩頂了」。示意圖／ingimage
彰化一名人妻無意間發現老公和朋友相約去「7」，人妻不解求問網友，網友一面倒曝光答案「原PO可能被綠光罩頂了」。示意圖／ingimage

熟識的好友聊天時總會使用「暗號」讓旁人看的霧煞煞，近日彰化就有一名人妻無意間發現老公跟朋友相約去「7」，讓她摸不著頭緒，詢問老公也只得到簡單回應，叫她「不要亂想」，這讓人妻更好奇了，於是上網詢問網友，豈料內行網友一聽聞「彰化約7」就瞬間秒懂了。

人妻在臉書社團「靠北老公2.0」投稿表示，某天無意間看到老公跟朋友相約去「7」，一頭霧水的人妻心想應該是男人間的代號，於是問老公「7是什麼？」老公簡單笑笑回答，「朋友只是說好玩的，不要亂想，我不會對不起妳」。

不過，原PO聽了老公的答案後更是不解，於是上網問網友「彰化市有什麼『7』的代稱嗎？」貼文曝光後引來不少網友討論。

有人就紛紛猜測，「八成就是找妻辣啊」、「7車旅館」、「彰化隔壁，台中海7（酒店），選我正解，如果又傳3個數字，絕對是對了，那是包廂號碼」、「彰化有個777會館，但應該不會是這個」、「跟女人脫不了關係！」；但也有人坦言，「小7也有可能啊，我偶爾也會跟朋友約7-11」、「應該是7-11喝個咖啡，沒什麼事」。

夫妻 外遇

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