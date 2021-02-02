每次剛進門房東馬上來訊「提醒」 女大生被監控嚇問怎麼辦

《Dcard》上一名女學生貼出自己疑似被房東監控的詭異經歷，她表示，自己的房間外面有監視器正對門口，原本不以為意，沒想到後來竟被房東多次「提醒」作息，讓她感到像是被監控、感到十分害怕，只好上網求助網友該如何解決。

原PO表示，她是大一新生，在外面租家庭式房屋，一開始可以理解裝監視器是為了安全著想，但後來越來越奇怪。入住的第一天，她還沒跟房東講她到了，房東竟然就在一小時內提醒她入住規定和網路帳密，很明顯知道她已進房。

還有一次朋友來找她，一個小時內，房東就告訴她「不要帶朋友進來過夜」，讓她疑惑房東怎麼知道她在家。有時候她早出晚歸，因為房間只有一人，她怕黑沒關燈，房東也會提醒她「玄關燈要關」。最誇張的一次是，寒假有次她回去拿東西，進去沒5分鐘，房東立刻就提醒她「放在陽台的手表沒拿」。讓她嚇到問「這跟被監控有甚麼區別，怎麼辦？」

有網友覺得這樣的行為「很噁」、「根本變態」，建議她快搬走或提告「妳根本也不知道她還有哪些監視器，說不定其他地方也有安裝只是妳不知道」；但也有人認為要先釐清監視器裝在哪「如果是門牌的話，是公共空間比較難爭，但客廳的話就不能裝」、「在玄關不是密錄的話沒什麼好告的，但一直私訊別人很煩，完全沒社群倫理。」