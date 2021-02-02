快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每次剛進門房東馬上來訊「提醒」 女大生被監控嚇問怎麼辦

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

Dcard》上一名女學生貼出自己疑似被房東監控的詭異經歷，她表示，自己的房間外面有監視器正對門口，原本不以為意，沒想到後來竟被房東多次「提醒」作息，讓她感到像是被監控、感到十分害怕，只好上網求助網友該如何解決。

原PO表示，她是大一新生，在外面租家庭式房屋，一開始可以理解裝監視器是為了安全著想，但後來越來越奇怪。入住的第一天，她還沒跟房東講她到了，房東竟然就在一小時內提醒她入住規定和網路帳密，很明顯知道她已進房。

還有一次朋友來找她，一個小時內，房東就告訴她「不要帶朋友進來過夜」，讓她疑惑房東怎麼知道她在家。有時候她早出晚歸，因為房間只有一人，她怕黑沒關燈，房東也會提醒她「玄關燈要關」。最誇張的一次是，寒假有次她回去拿東西，進去沒5分鐘，房東立刻就提醒她「放在陽台的手表沒拿」。讓她嚇到問「這跟被監控有甚麼區別，怎麼辦？」

有網友覺得這樣的行為「很噁」、「根本變態」，建議她快搬走或提告「妳根本也不知道她還有哪些監視器，說不定其他地方也有安裝只是妳不知道」；但也有人認為要先釐清監視器裝在哪「如果是門牌的話，是公共空間比較難爭，但客廳的話就不能裝」、「在玄關不是密錄的話沒什麼好告的，但一直私訊別人很煩，完全沒社群倫理。」

監視器 Dcard 房東

延伸閱讀

拜月老有效！隔天遇「神似車銀優男神」搭訕 她一聽卻逃跑了

菜鳥尾牙中8千被酸爆 網曝「現實面」籲：花小錢消災

台灣「世界第一紀錄」負面列一長串 他細看：問題太多

看準福利好去面試 錄取後進公司「全不一樣」揭暗黑內幕

相關新聞

每次剛進門房東馬上來訊「提醒」 女大生被監控嚇問怎麼辦

《Dcard》上一名女學生貼出自己疑似被房東監控的詭異經歷，她表示，自己的房間外面有監視器正對門口，原本不以為意，沒想到後來竟被房東多次「提醒」作息，讓她感到像是被監控、感到十分害怕，只好上網求助網友該如何解決。

自知曾確診！他自費採檢7次又住防疫旅館19天 網跪謝：無私救台灣

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布新增1例自日本入境的新冠肺炎境外移入確定病例（案913），而案913去（2020）年就曾在日本確診後康復。特別的是，案913獲得網友們齊聲大讚，有網友提及案913在日本確診時就已自行採檢7次，回台後不只主動如實告知過去曾在日本確診，回台後居家隔離與自主管理都入住防疫旅館，嚴謹落實避免與他人接觸的防疫規定，讓原PO感動道謝，「謝謝您案913，一起守護台灣」。

為什麼台灣人不愛「自助結帳機」？ 網笑：沒有溫度

不需店員，由顧客自己動手的自助結帳機台在台灣越來越常見。《PTT》卻有網友疑問「為何使用的人好像不多？」該網友說，有時明明人工結帳排了很長的隊，比較快的自助結帳機卻還是沒什麼人使用，為甚麼自助結帳機台好像在台灣很難推廣？也引起網友對自助結帳是否好用的爭論。

騙很大！網購貼身低胸洋裝 女子穿上像「打石膏」網笑瘋

網購商品最怕遇到不誠實的賣家，故意刊登騙很大的商品照，吸引消費者購買。近日就有網友買了一件藍色洋裝，沒想到當她拿出來試穿卻發生悲劇，照片在網上曝光，眾人紛紛笑說「不說還以為是造型石膏」。

一周整理幾次房間最佳？ 網曝：不亂丟就不整理

現代人生活忙碌，平時要上班又要應酬，連三餐都沒時間料理，更何況是天天打掃自家房間。日前一名網友在網路上發文「每周整理房間幾次？」，提問其他網友們，並表示自己不知為何平日都很規律，東西從不亂放，但卻總是不到幾天房間就亂七八糟，希望有網友能分享經驗，引發熱議。

吃喜酒「1舉動」遭丈夫「巴頭訓斥」 網怒：是我會翻臉

參加喜酒、尾牙為了不浪費食物，有些人會選擇將剩菜打包回家。日前有名人妻和老公去吃喜酒，不過當她打包自己未吃完的餐點時，老公「1舉動」讓她傻眼又委屈，貼文曝光掀起眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。