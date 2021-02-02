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為什麼台灣人不愛「自助結帳機」？ 網笑：沒有溫度

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
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不需店員，由顧客自己動手的自助結帳機台在台灣越來越常見。PTT》卻有網友疑問「為何使用的人好像不多？」該網友說，有時明明人工結帳排了很長的隊，比較快的自助結帳機卻還是沒什麼人使用，為甚麼自助結帳機台好像在台灣很難推廣？也引起網友對自助結帳是否好用的爭論。

有網友認為國外能順利推廣自助結帳，是因為真的比較好用。「有時候懶得跟店員說話」、「會用的其實比給店員結更快」、「有時候只有幾樣東西，還要被前面一整車的客人擋住很煩」、「不用排隊就是爽」。

相比之下，台灣的自助機台似乎較不成熟「掃條碼常常掃不過」、「每家系統不一樣，而且系統介面設計很差，又喜歡塞一些其他商品的廣告」、「結帳前還要秤重超麻煩」、「很多店家配合的折扣或活動，要店員才能處理」。也有人認為如果沒有其他的誘因，給店員結帳本來就是最省麻煩的做法，如果自己結帳有打折，保證塞滿一堆人。

也有些網友提出非常「特別」的不愛自助結帳的原因：「如果大家都用自助結帳，員工會因為節省成本被開除，呼籲大家幫幫收銀員」、「台灣人注重人情味，自助結帳沒有溫度」、「跟店員講話是我一天唯一能跟女生講到話的機會。」

台灣目前最常使用自助結帳的商家是零售業者和大賣場，如家樂福和大潤發都有引進自助結帳機，其餘則是速食業者麥當勞、摩斯漢堡等等。

PTT 家樂福 麥當勞

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