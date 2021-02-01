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騙很大！網購貼身低胸洋裝 女子穿上像「打石膏」網笑瘋
網購商品最怕遇到不誠實的賣家，故意刊登騙很大的商品照，吸引消費者購買。近日就有網友買了一件藍色洋裝，沒想到當她拿出來試穿卻發生悲劇，照片在網上曝光，眾人紛紛笑說「不說還以為是造型石膏」。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一組對比照，只見左邊模特兒身穿貼身的低胸小洋裝，好身材一覽無遺，完美襯托出性感風格，不過同一件衣服到原PO手上卻整個大縮水，尺寸只能勉強塞入半隻腳，實體和賣家貼出的照片有明顯落差，讓她氣憤地說「賣家VS買家，這真的該給差評了」。
貼文引來千名網友按讚留言，「人家穿起來像勾魂斷，妳怎麼穿得像腳打斷」、「這是穿義肢的嗎？」、「廣告樣板是美感，現實商品是喜感」、「我以為石膏是藍色的」、「可惡的無良賣家！居然沒附拐杖」、「可以多買一件，天氣冷的時候套在另一腳上，還可以防寒」、「妳誤會了，這是護腳套」。
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