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吃喜酒「1舉動」遭丈夫「巴頭訓斥」 網怒：是我會翻臉

聯合新聞網 / 綜合報導
有位人妻參加喜宴打包自己吃不完的餐點，沒想到竟遭老公巴頭訓斥。示意圖／ingimage
有位人妻參加喜宴打包自己吃不完的餐點，沒想到竟遭老公巴頭訓斥。示意圖／ingimage

參加喜酒、尾牙為了不浪費食物，有些人會選擇將剩菜打包回家。日前有名人妻和老公去吃喜酒，不過當她打包自己未吃完的餐點時，老公「1舉動」讓她傻眼又委屈，貼文曝光掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，參加喜宴打包自己沒吃完的餐點，結果老公見狀竟當場用手巴她的頭，並唸說「這行為很丟臉沒面子」，讓她心想又不是打包桌上的剩菜，為何老公要反應這麼大，同時好奇發問「參加喜宴，你們會包自己吃不完的菜嗎？」

貼文一出，多數人不認同老公的巴頭行為，「包幹嘛不包，不過打頭是怎樣，我會馬上走人」、「浪費食物才更不好！在外面打女生的頭才更丟臉」、「打頭我會直接翻臉！這已經跟原因沒有關係了」、「有話不能用講的？憑什麼可以動手，我會直接翻臉打回去」、「包菜有什麼好丟臉，更何況是自己沒吃完的，打頭也太差勁」、「打頭是怎麼回事？包自己吃不完的沒問題呀！」

也有人提供不同辦法，「我都會先小聲的問一下老公，他如果不要我也不會勉強」、「包菜很正常，但下次或許可以先問老公意見，男人在外就是愛面子」。

爆怨公社 喜宴

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