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外送員「溫馨舉動」還目送小孩上樓！媽媽讚爆：太貼心了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享遇到貼心外送員的故事。圖／取自臉書
網友分享遇到貼心外送員的故事。圖／取自臉書

外送平台日漸健全，不少人三餐、日常用品都仰賴外送。有網友日前訂購外送，卻因正好在煮飯燉湯無法下樓，因此請小孩下樓取貨，想不到外送員不只蹲著找錢給小孩，甚至還目送小孩上樓，以維護他的安全，讓該網友大讚「為什麼這麼貼心！」其他網友則說，「那麼好！願意下樓取餐，遇到大多客人就是叫外送員上樓」。

有網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，日前煮飯前先叫了外送，想不到燉湯到一半外送就來了，考慮到燉湯危險，因此請小孩下樓取貨，為確保小孩安全，他則全程在窗邊觀看。

該網友說，小孩下樓取貨後，外送員不只蹲下來找錢給孩子，甚至還目送他上樓，以維護孩子安全，讓他直呼「真的必須給這外送員一個讚，到底為什麼這麼貼心」。

其他網友則留言「我遇到的熊貓都很有禮貌，還鞠躬謝謝」、「叫熊貓，態度也都很好」、「我遇到的熊貓外送員都非常有禮貌」、「我常點熊貓，外送員都很客氣，甚至有些很熱情打招呼」。

有網友分享，「我有一次叫熊貓，看他送餐時間大概要半小時，想說先去洗澡，結果餐點提早到，於是就叫我兒子出去門口拿，後來洗完澡出來看到兒子拿了一支小雨傘，我問他怎麼會有，他說因為他問熊貓叔叔小雨傘去哪裡買？他很喜歡，結果熊貓叔叔立刻從車箱拿一支出來送他」。

還有網友說，「我剛開始還沒用信用卡扣款時，小孩領餐，熊貓找錢都會一張一張連零錢都用數的給他！有的也會蹲下！如果有湯湯水水或小火鍋，還會叫小孩不要拿，他們拿進來」。

外送員 爆怨公社

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