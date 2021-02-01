礁溪泡溫泉見黑色雜質？她疑是「管路淤泥」 網驚：像芝麻糊

天冷正好適合泡溫泉！有網友日前到溫泉酒店泡湯，卻發現溫泉池中漂有許多黑色的雜質，她向工作人員反應後，他們僅表示那是溫泉水雜質，以手搓洗就會不見。但之後卻來了許多工作人員，以撈網撈除水中黑色雜質，且她泡久了還感覺背後癢癢的，上岸後發現白色泳裝竟被染黑，還聽見工作人員疑似稱雜質是「管路淤泥」。其他網友看了實際照片，更是直呼「好像芝麻糊」。

有網友在臉書社團「好想住飯店，好康踩雷不藏私」發文表示，上月27日與家人到礁溪一家飯店住宿，泡湯時卻發現溫泉池中有許多黑黑的物質，向池邊的工作人員反應後，來了另一名救生員，他說明那只是溫泉水的雜質，用手搓洗就會不見。

接著她與家人繼續泡湯，卻突然來了很多工作人員，以撈網撈除溫泉水中黑色雜質，她質疑「泡溫泉時旁邊有人在撈髒東西感覺怪怪的，應該先請池裡的人先離開再撈或趁沒人泡的時候撈」，她泡久了也覺得背後癢癢的，家人手臂敏感，皮膚也出現紅紅過敏症狀，因此一行人趕緊上岸。

想不到上岸後她發現白色泳衣被染色，顏色變得有點黑黑的，就像發霉一樣，但泳衣她只穿過兩次，因此讓她不太開心，所幸當日值班主管願意為她送洗。她洗澡後意外聽見工作人員間的對話，疑似聽到「抽水跟管路淤泥會跑進去」，讓她對於溫泉水內的雜質又更加質疑，直言「今天去覺得很失望」。

網友到礁溪的飯店泡溫泉，用紙杯從池裡撈的水有黑色雜質。圖／取自 臉書

其他網友看了照片直呼「好像芝麻糊」，留言「礁溪溫泉水質越來越差，比較早蓋的，差不多都要重新挖井了」、「上次入住也因為溫泉池有雜質，才更換房間」、「不是飯店問題，礁溪水質就是這樣，尤其下雨天之後，因為地下水是一起的」、「礁溪溫泉氣味很像鐵生鏽的味道」。

不過仍有不少網友在該間飯店體驗良好，留言「1月中去很滿意也很乾淨」、「綠景湯屋，水質沒問題」、「我住過3次，沒遇到這個狀況」、「這家飯店水的品質都會定期清理，去過很多次溫泉泳池真的很棒，雜質是天然的礦物質，表示這是真的溫泉」。