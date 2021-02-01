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路過農田他見「超毛景象」 網一秒點破：樹苗怕冷啦
沒有接觸過農作的人，若是造訪鄉下，可能會對千奇百怪的耕作方式大感吃驚。一名女網友日前在網路上發文表示，近日經過一處農田，眼前種植的植物十分詭異，因此附上照片，希望有網友能夠解惑，引發熱議。
一名網友上月28日在臉書社團「爆系知識家」發文並附上一張照片透露，近日趕上班時經過一處農田，看到田裡非常特別的景象，因此好奇提問「請教大家這是在種什麼阿？」，只見照片裡，整片農田的秧苗均被綁上黃色塑膠袋，袋子上方似乎還有密密麻麻的註記，放眼望去，既整齊卻又讓人困惑。
許多網友紛紛在文章下方留言，直呼十分毛骨悚然，「好可怕」、「感覺像樹葬耶，上面有字」、「我以為是墓碑」、「我想說什麼時候台灣的墳場這麼整齊了」、「感覺過年還沒到，清明先來了」。
也有不少知情者說明，「防寒」、「應該是樹苗怕寒，布袋應該是在植物的北邊，在擋東北季風的」、「防風、怕苗被風吹死」、「植栽剛種好，用飼料袋架在北面擋風」、「擋風用的」。
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