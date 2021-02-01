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他直擊好市多最扯退貨！婦人提2盆「枯死盆栽」竟成功退款

聯合新聞網 / 綜合報導
婦人提兩盆枯死盆栽到好市多退貨，竟退貨成功。圖／取自臉書
婦人提兩盆枯死盆栽到好市多退貨，竟退貨成功。圖／取自臉書

美式大賣場好市多設有退貨機制，只要消費者對商品不滿意，即使商品非全新也可退貨，導致出現許多奇葩退貨案例。有網友在好市多直擊，一名女子拎著兩盆枯死的盆栽等待退貨，退貨申請竟還被好市多核准，讓他傻眼直呼「這也能退？」

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「厲害了這也能退！」並貼出兩張照片，只見一名女子在好市多等待退貨，手上拎著的退貨商品是兩盆早已枯死的盆栽，盆栽內只剩下枯枝與幾片落葉，最誇張的是好市多竟核准退貨申請，將盆栽放於後方的退貨區，令網友大開眼界。

其他網友看完也紛紛傻眼痛批「樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵」、「養壞人心，costco毫無標準可言」、「惡意退貨會被列入黑名單啊」、「蟹殼都有人退了，這個不算什麼」、「真的枯枝白痴的典範」、「還好好市多沒賣小孩，到時候拿白骨來退貨」。

婦人提兩盆枯死盆栽到好市多退貨，竟退貨成功。圖／取自臉書
婦人提兩盆枯死盆栽到好市多退貨，竟退貨成功。圖／取自臉書

好市多 盆栽

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