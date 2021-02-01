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已婚主管匯1萬「買漂亮衣服」她難過：一直把他當尊敬的師父

聯合新聞網 / 綜合報導
職場上遇已婚主管追求，女職員相當惶恐。示意圖，圖／取自Pexels
職場上遇已婚主管追求，女職員相當惶恐。示意圖，圖／取自Pexels

一名妙齡女子在公司遇到已婚主管熱烈追求，邀她單獨吃飯，還主動匯一大筆錢要她去買衣服，讓原本很尊敬主管的她相當惶恐，不知道該如何應對。

一名26歲的女網友在Dcard發文，她的主管透露最近可能離職，想要約吃飯，還傳龍潭一處看夜景山上的照片給她。她認為單獨赴約不妥，本來打算拒絕或找其他同事一起，接著主管竟然傳訊已匯了1萬元給她，要她去買些漂亮衣服，還說「放心，我們之間所有的事情不會有第三個人知道」。

主管匯1萬給女職員「買衣服」。圖取自dcard
主管匯1萬給女職員「買衣服」。圖取自dcard

原PO相當傻眼，嚇得把1萬元匯回去給主管，主管嘆了一口氣說「依妳了，不會有下次了」。原PO表示主管40多歲已有妻小，知道自己有男友，平常沒有踰矩行為，也常常教她很多東西，本來把主管當師父般尊敬，日後也想繼續跟他學習，如今卻發生這種事，讓她不知道該如何面對和回應，很難過單純的師徒關係被毀了。

網友表示：「主管對你有意思，想納你為妾（小三）吧」、「好噁心的主管」、「他傳的照片好像是龍潭乳姑山，都是情侶看夜景的地方」、「把錢退回去是正確的」、「他只要沒被揭發，下一個女生也會遭殃，看要不要跟其他女同事說」、「以後要注意安全，不要跟主管單獨共處一室」。

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