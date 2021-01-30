他問馬桶坐墊缺口的用意？網稱「保護蛋蛋」 內行曝真用途

馬桶是生活中的必需品，馬桶坐墊的款式通常分為O型和U型，兩者的差異在於坐墊前方的缺口處，通常U型的馬桶坐墊比較常出現在公共場合或飛機上。日前有網友就好奇問「請問馬桶這樣設計的用意是？」，貼文一出引起其他網友紛紛歪樓回「這樣才不會夾到老二」。

原po在臉書社團「爆廢公社二館」發上一張U型馬桶坐墊的照片並好奇詢問「請問馬桶這樣設計的用意是？」，貼文一出立刻引起網友熱烈討論，回應「怕太長會頂到」、「這是保護蛋蛋器，為了避免男生拉屎蛋蛋碰到馬桶壁專門設計的缺口，讓蛋蛋能保持乾淨、安心棒賽」、「男生有在掀坐蓋的就會知道好處了，尿會滴在坐蓋上」、「翹起來又想大便的時候用的」、「生殖器才不會卡到，有些沒這種設計的對我真不方便」。

許多男性網友都認為這樣的設計是在於生殖器較不容易卡到，但有內行網友透露「這其實是因為一個不存在的問題而設計，因為飛機上的廁所為了少帶水所以都會用抽真空的方式處理，結果有人傳出『飛機上坐著沖水會被吸住屁股拔不起來』的謠言，謠言越傳越嚇人才有了這樣的設計，但實際上根本就不可能有這個問題產生，在怎麼胖的人兩腿以及屁股中間都會有縫，馬桶蓋跟馬桶間也不是密合度，所以問題根本不存在，但是設計仍然被沿用，能把人困在馬桶上的只有手機」。

另外，其他網友則解釋「坐的時候那一塊用不到，於是節省材料乾脆那邊拿掉」，據了解，U型馬桶坐墊的設計確實是因為可以減少成本，還可以讓男性上廁所時減少被噴濺的機會。