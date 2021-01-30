罐頭塑膠蓋別亂丟 她曝一招用法「超實用」

罐頭廠商為讓民眾可重複食用食品，會加上一個透明蓋，讓消費者可重複裝蓋，防止食物腐壞，不過，民眾通常食用完畢後，就會將蓋子連同罐頭丟棄。近期，有女網友分享一妙招，她說自己都會將透明蓋子留下，打造成馬克杯專用蓋，超級實用。

原PO近期在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團發文，她說自己買了一罐維力炸醬，為怕開罐後，食物接觸空氣，也擔心鐵罐生鏽，因此將炸醬移到玻璃罐內填裝，鐵罐除了送給鄰居回收外，最重要的是透明蓋子。原PO表示，自己平常早上有喝手沖咖啡的習慣，維力的蓋子剛好可以蓋馬克杯防塵。

原PO認為，透明蓋子既能物盡其用，和馬克杯也相當搭配。對此，網友則表示，「我都拿陶瓷的小碟子蓋，還挺好用的」、「怎麼這麼剛好」、「那妳可以直接拿醬菜玻璃瓶喝啊；還可以鎖上蓋子裝包帶出門當隨行杯不會漏喔」、「鳳梨罐頭的蓋子也可以蓋開過的玉米粒」、「我家也會這樣（奶粉的蓋子也很好用）」、「我也好愛各尺寸的塑膠蓋」、「我也會留下蓋子這樣用耶」。