台灣「世界第一紀錄」負面列一長串 他細看：問題太多

台灣好山好水，不只自然生態豐富，就連造船、半導體、自行車等產業都是國際聞名，國際對台灣的印象也很少是負評的。不過，有網友近日查詢資料時，意外發現維基百科內台灣的世界第一紀錄，有不少紀錄是負面的，包括：近視率、大腸癌罹患率、少子化等，令他相當震驚，也引起網友們一陣熱議。

原PO在「Dcard」發文，他說自己無聊觀看維基百科，發現台灣的世界第一紀錄蠻多的，但都不是很正面，只見維基百科紀錄寫道，「近視率42％，世界第一」、「大腸癌罹患率，全球第一」、「少子化全球第一，且預估未來半個世紀仍全球第一」、「離婚率亞洲第一，全球第三」、「醫療訴訟率全球第一」、「房價所得比和香港爭全球第一」等內容。

原PO看完不經感嘆，「沒有好點的世界第一，便利商店密度全球第一，大概算？」對此，不少網友也留言，「要不要補一下，IC代工-台積電世界第一，IC封測-日月光世界第一，IC設計-聯發科多媒體晶片世界第一，台股幾個龍頭拉出來看一堆世界第一，不用這麼沒志氣啦」、「鍵盤酸民世界第一」、「如果這些是真的，那台灣的問題也太多」、「女權亞洲第一怎麼沒列出來」、「維基看看就好，大家都可以改的東西」。

事實上，維基百科的內容是經所有人都能編輯，且紀錄不一定是正確的，有可能是截至網頁連結等非官方數據，像是台灣超商密度並非第一，根據經濟部統計處資料，韓國是世界第一，台灣則居第二，至於離婚率，內政部統計資訊顯示，台灣雖曾在2003年拿下亞洲第一、世界第二，但之後已被中國超越。