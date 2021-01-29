快訊

羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

共機兩架運8擾台 侵擾我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好毛！客要求餐送「四樓紅色門」 女外送員苦爬上樓一看嚇歪

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享工作時遇到的狀況，意外讓許多網友雞皮疙瘩掉滿地。 左圖／聯合報系資料照片，僅示意，非新聞當事人；右圖／擷自「外送員的奇聞怪事」臉書社團
近日有名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享工作時遇到的狀況，意外讓許多網友雞皮疙瘩掉滿地。 左圖／聯合報系資料照片，僅示意，非新聞當事人；右圖／擷自「外送員的奇聞怪事」臉書社團

外送平台推出後，人們不必出門也可以享用美食。而近日有名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享工作時遇到的狀況，意外讓許多網友雞皮疙瘩掉滿地。

原PO分享親身經歷，指出自己曾接到一筆訂單，當她到達地址後，客人也幫她解鎖樓下大門，並告知「請送到四樓紅色門這間」。結果原PO辛辛苦苦爬到四樓，發現沒有紅色門，只有鐵門，於是她下樓再次確認住址。

沒想到一下樓，底下大門「突然像機關槍一樣被狂按開啟」，讓原PO嚇傻，她也無奈表示，客人可能有躁鬱症跟色盲。而她更附上該大樓的樓梯照，可以看到完全沒有燈光、十分黑暗，原PO也開玩笑稱自己應該買個手電筒。

對此，底下有網友表示，「那麼晚了一個女孩還需要爬上那麽可怕的公寓，感覺危機重重」、「紅色的門讓我想到還願」、「感覺很陰森」；也有許多人指出樓梯照片很恐怖，整段過程聽起來也很像鬼故事。

外送員 奇聞

相關新聞

好毛！客要求餐送「四樓紅色門」 女外送員苦爬上樓一看嚇歪

外送平台推出後，人們不必出門也可以享用美食。而近日有名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享工作時遇到的狀況，意外讓許多網友雞皮疙瘩掉滿地。

疫情擴散引恐慌？ 女護理師嘆男友爸不讓兩人見面

近日台灣本土疫情升溫，衛福部立桃園醫院的醫護人員爆發群聚感染事件，中央疫情指揮中心宣布大規模隔離，導致許多民眾擔心疫情擴散，人心惶惶。一名女護理師日前在網路上感傷透露，因從事醫護相關職業，男友的爸爸要求兩人別見面，讓她十分傷心。此文一出，許多網友紛紛在網上討論，給醫護人員打氣。

他分享高價火鍋「日本象拔蚌、法國藍龍蝦」 網嗆：這鍋要花一萬？

寒流不斷侵襲台灣，熱呼呼的火鍋是許多民眾在冬天的必吃食物，因此價格百元起的小火鍋、日式個人涮涮鍋，吃到飽的火鍋店在冬季時常大排長龍，十分受歡迎。然而每家火鍋店的食材會依不同價格有所不同，日前一名網友在網路上分享一家高達一萬元火鍋的菜單，沒想到該火鍋的食材卻被網友們怒嗆，引起許多人前來討論。

一口吞注意！草莓咬下驚見「小蟲鑽出」 網大驚：第一次看到

冬天正值草莓季，除了可以在草莓園採摘購買之外，許多賣場也引進新鮮的草莓供民眾選購，但儘管有品管把關，享用之餘還是要張大眼睛注意。就有網友分享，一口咬下購買的草莓，驚見「小蟲鑽出」，文章發布後，引起熱烈討論。

天兵老公「拿這水」洗衣服 網大驚：真的超髒！

台灣因氣候潮濕，許多人家中皆備有除濕機、空氣清淨機等，當下雨或濕度偏高便會以此除去濕氣，也能避免鼻子過敏。但有網友分享，老公自願洗衣服，但卻用除濕機的水來洗，讓她哭笑不得。文章發布後，引起網友熱烈討論。

異味男稱「看不懂地圖」要求帶路 女學生機警1句話讓他快閃

位在台中中國醫藥大學附近的「中正公園」，日前發生女學生遭到陌生男子騷擾事件。女學生的媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她的女兒當時被一名身上有異味、舉止可疑的男子問路，就在女學生開手機地圖給對方看後，該男仍稱自己看不懂，堅持要她陪同前往。不過還好女兒機伶，最後說要「請警察來幫忙」，才讓男子乖乖離開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。