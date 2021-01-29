好毛！客要求餐送「四樓紅色門」 女外送員苦爬上樓一看嚇歪

外送平台推出後，人們不必出門也可以享用美食。而近日有名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享工作時遇到的狀況，意外讓許多網友雞皮疙瘩掉滿地。

原PO分享親身經歷，指出自己曾接到一筆訂單，當她到達地址後，客人也幫她解鎖樓下大門，並告知「請送到四樓紅色門這間」。結果原PO辛辛苦苦爬到四樓，發現沒有紅色門，只有鐵門，於是她下樓再次確認住址。

沒想到一下樓，底下大門「突然像機關槍一樣被狂按開啟」，讓原PO嚇傻，她也無奈表示，客人可能有躁鬱症跟色盲。而她更附上該大樓的樓梯照，可以看到完全沒有燈光、十分黑暗，原PO也開玩笑稱自己應該買個手電筒。

對此，底下有網友表示，「那麼晚了一個女孩還需要爬上那麽可怕的公寓，感覺危機重重」、「紅色的門讓我想到還願」、「感覺很陰森」；也有許多人指出樓梯照片很恐怖，整段過程聽起來也很像鬼故事。