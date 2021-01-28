OL遭長輩狂問年終領多少 網曝「這1招」秒閉嘴

受到新冠疫情影響，許多企業都取消舉辦尾牙，改以線上直播抽獎，而疫情是否造成企業年終獎金縮水也成話題。對此，就有一名女網友PO文抱怨，家中長輩每到過年前1、2個月，就開始過問年終領多少，甚至直問「那麼大間一定賺很多錢啦」，讓原PO超無言，貼文掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，家中長輩每到過年前1、2個月，就開始一直過問年終領多少，還會說「妳看人家某科技大廠年終那麼多，連某航空公司也是那麼多，某金融公司也一樣，妳們公司也那麼大間，年終應該也很多哦。」

原PO不滿表示「公司大間是公司的事，跟年終沒關係」，沒想到長輩繼續說「那麼大間一定賺很多錢啦，是妳不敢說而已」，讓她氣得直呼「公司賺錢是關我Ｘ事啦！你以為賺的錢都有入我們的口袋哦？做夢去啦！」

文章曝光後，網友紛紛留言「真的，好像都覺得公司大間就是有賺錢，年終就多」、「煩死了，賺錢是公司，我又不是老闆」、「跟他說，菜市場逛一圈就沒了」。還有網友分享妙招，就是回答不知道，「我一律回答不知道、不要問」、「裝傻一問三不知就好，絕不理那些無知長輩」、「永遠都是已讀不回」。