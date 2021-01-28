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天兵老公「拿這水」洗衣服 網大驚：真的超髒！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO老公用除濕機的水洗衣服，讓她直呼崩潰。示意圖／ingimage
原PO老公用除濕機的水洗衣服，讓她直呼崩潰。示意圖／ingimage

台灣因氣候潮濕，許多人家中皆備有除濕機、空氣清淨機等，當下雨或濕度偏高便會以此除去濕氣，也能避免鼻子過敏。但有網友分享，老公自願洗衣服，但卻用除濕機的水來洗，讓她哭笑不得。文章發布後，引起網友熱烈討論。

一名網友於《PTT》上發文分享，雖然老公自願動手洗衣服，但卻是用「除濕機」的水洗衣服。對於老公此舉原PO也提到，因本身在外租房，房租本身就包含水費，即使以乾淨的水洗衣服也不會浪費錢，但老公依然堅持己見，讓原PO不禁崩潰直呼「請問遇到這種老公我該怎麼辦？」

網友紛紛留言表示，「除濕機的水超髒」、「那個水超髒欸…拿來沖馬桶就好，不然洗地板還要多沖一次水」、「建議不要，除濕機的水真的很髒」、「集房間裡面所有灰塵的一桶水拿來洗衣服…」、「水很髒，用來衣服，衣服會更髒，很噁」、「我比較好奇洗完的衣服是…」。

有網友點出水髒的關鍵，「濕機在除濕過程中會大量過濾空氣中的微粒，除濕機的水裡面都是空氣中的灰塵」，因此不建議回收做使用，即便使用也需多加注意，以免造成人體負擔、皮膚不適等困擾。

除濕機 PTT

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