異味男稱「看不懂地圖」要求帶路 女學生機警1句話讓他快閃

位在台中中國醫藥大學附近的「中正公園」，日前發生女學生遭到陌生男子騷擾事件。女學生的媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她的女兒當時被一名身上有異味、舉止可疑的男子問路，就在女學生開手機地圖給對方看後，該男仍稱自己看不懂，堅持要她陪同前往。不過還好女兒機伶，最後說要「請警察來幫忙」，才讓男子乖乖離開。

原PO描述事發經過，指出女兒那天跟同學在公園練舞，有名菸味很重、還混雜了其他怪味的男子，趁著她落單之際前來搭話。對方稱自己要去台中轉運站，但證件、財物皆遺失，希望女兒幫忙。

女兒因為不知道路，加上起了戒心，就回答對方不清楚，男子見狀後則連忙直呼，「我不是壞人，妳是大學生嗎？」接著女兒否認並拿出手機，打算幫對方找路，想不到男子不斷重複自己看不懂，要求女學生帶他去。

後來，原PO女兒靈光一閃，說了一句「那我請警察來幫你好不好？」對方並回，「我去過警察局了，我要等警察通知，妳不要誤會，我真的不是壞人！」而女兒也不斷堅持要幫他打110，最後男子才說「我再等警察通知好了」，並隨即離去。

文章一出，網友也紛紛表示，「變態想騷擾女生吧！不然，問路找警察最快啊！」、「我也遇過假問路、真猥褻的，想到就想吐」、「最近都有一位先生跟經過的人要零錢說要吃飯，也是在那附近」；也有網友直呼女兒機伶，大讚原PO教得好。