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女子突闖馬路釀「假車禍」 過程公開網諷：新手上路？

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO開車上路遇「假車禍」，讓他氣得直呼「碰瓷也碰得太差！」示意圖／Ingimage
原PO開車上路遇「假車禍」，讓他氣得直呼「碰瓷也碰得太差！」示意圖／Ingimage

不管是騎車或是開車，都需要遵守交通規範，以降低意外的發生率，保護自己也維護他人。但有網友分享，日前開車時，突遇一名女子從路邊衝出來，疑似要製造假車禍，影像曝光後引起熱烈討論。

一名網友於《爆廢1公社》上發文分享，他貼出一段影片，只見一名女子突然從馬路旁衝出，原PO也已緊急剎車停下，但女子不死心的蹭了一下車頭後倒下，對於女子此舉，原PO氣憤直呼「小姐，碰瓷也碰的太差了吧！好歹也準備個血漿之類…」。

原PO開車突遇「假車禍」，女子誇張行徑引起網友熱議。圖擷自爆廢1公社
原PO開車突遇「假車禍」，女子誇張行徑引起網友熱議。圖擷自爆廢1公社

事後女子仍躺在原地不動，甚至拿起手機開始滑，不論原PO如何按喇叭示警，對方都不願起身。女子誇張的行徑也引起路人的側目，許多網友留言表示，「什麼年代了還在玩這招…」、「是躺在地上拿手機自拍打卡嗎」、「別按喇叭了啦，直接報警了」、「改天遇到會踩錯踏板的三寶就慘了」、「這是新手上路嗎？」。

也有網友直指女子的演技不合格，「這位確實不及格，給妳50分，另外50分是哪來的勇氣」、「有錢沒錢碰瓷好過年」、「傻逼，這招在台灣不行，每台車都有行車記錄器」、「這是第一次車禍詐騙嗎？也太生疏了吧」、「看你停住，還故意往你的車頭碰一下，太好笑了吧」、「這也假得太好笑，用生命拼博的假車禍」、「演技太爛了，叫她回家睡吧」。

車禍 爆廢公社

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